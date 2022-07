Încă în dubii dacă va participa în startul sezonului 2022/23, Rangers a stabilit că are nevoie de un înlocuitor pe postul lui Hagi Jr.

Astfel, conducerea scoțienilor s-a mișcat rapid și sunt la un pas să-l aducă pe Rabbi Matondo, extrema dreaptă de la Schalke, anunță Sky Sports.

➡️Rangers are closing in on a deal to sign in-demand Schalke winger Rabbi Matondo.

The ex-Man City, Cardiff & Stoke youngster moved to the Bundesliga for around £11m and could become Rangers' fourth summer arrival - with the club hopeful of adding more players this window ????