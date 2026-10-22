FOTO ȘI VIDEO Dayro Moreno, decisiv în derby la 41 de ani! Presa din Columbia a pierdut șirul golurilor marcate de fostul atacant al lui FCSB

Dayro Moreno, decisiv în derby la 41 de ani! Presa din Columbia a pierdut șirul golurilor marcate de fostul atacant al lui FCSB Fotbal extern
Cătălin Parfene
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Millonarios - Once Caldas s-a încheiat 1-1. Golgheterul absolut din fotbalul columbian a egalat în minutul 89.

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Dayro Morenoonce caldasFCSBRadamel FalcaoCarlos Bacca
Din articol
  • Dayro 391a
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A fost derby ieri în campionatul Columbiei, în etapa 13 din Clausura din Liga DIMAYOR. 

Once Caldas a scos un egal pe terenul lui Millonarios, 1-1, grație golului înscris în minutul 89, din penalty, de Dayro Moreno.

Golgheterul absolut al fotbalului columbian, cel care în tinerețe a jucat la actuala FCSB, pe atunci încă numită Steaua, a împlinit 41 de ani luna trecută.

”Dayro salvează un punct de aur cu Millonarios și ajunge la 388 de goluri marcate în carieră, dintre care 181 în tricoul lui Once Caldas”, a punctat La Patria, publicație din Manizales, Caldas.

Infobae din capitala Bogota notează în schimb că ”goleadorul lui Once Caldas se află acum la 9 goluri distanță de 400 de reușite”.

”Ce am eu în cap acum este să devin campion și să depășesc până în decembrie recordul de 400 de goluri”

”Am fost huiduit, și ăsta e un lucru bun, e parte din cariera unui fotbalist profesionist (n.r. - Dayro a evoluat și pentru Millonarios, în urmă cu mai bine de un deceniu). Ce am eu în cap acum este să devin campion și să depășesc până în decembrie recordul de 400 de goluri”, a spus la finalul derby-ului Dayro Moreno, pentru Caracol Deportes.

Probabil că nici el nu mai știe cât mai are de marcat până ajunge la numărul 400, dar noi vom da credit din nou celor de la Infobae, care prezintă și podiumul golgheterilor all-time din fotbalul columbian (”tabla histórica de artilleros colombianos”):

1. Dayro Moreno 391 de goluri;

2. Radamel Falcao 357 de goluri;

3. Carlos Bacca 347 de goluri.

Cele 391 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

184 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Foto: Once Caldas

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