„Coșmar” pentru Ionuț Negoiță! Afacerea în care a investit 60 de milioane de euro s-a închis: „Veniturile au scăzut cu 80 la sută”

Ionuț Negoiță, fostul finanțator al lui Dinamo, trece prin momente dificile. RIN Grand Hotel, cea mai mare afacere a sa, a avut de suferit din cauza pandemiei.

Veniturile au scăzut, spune fostul acționar din ”Groapă”, cu 80%, și Negoiță a fost nevoit să aducă bani de acasă pentru a-și susține afacerea în care a investit 60 de milioane de euro.

Ionuț Negoiță are probleme! S-a închis RIN Grand Hotel

Anul trecut, mai funcționau în regim hotelier doar 480 dintre camerele de la RIN Grand Hotel, din totalul de 1,500. Negoiță are acum un plan pentru a-și pune afacerea pe picioare.

„Pandemia ne-a afectat foarte mult, gradul de ocupare şi veniturile s-au prăbuşit dramatic la Rin Grand Hotel, veniturile au scăzut cu 80%, am adus chiar bani de acasă.

L-am închis şi transformăm ultimele camere ce funcţionau în regim hotelier în apartamente. Până în vara anului viitor vom finaliza această conversie”, a spus Ionuț Negoiță, potrivit ZF.ro.

Potrivit revistei Capital, Ionuț Negoiță are o avere de 80-100 de milioane de euro și are afaceri în imobiliare și horeca. Fostul acționar de la Dinamo are, de asemenea, mai multe blocuri în zona de est a Bucureștiului.