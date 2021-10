Un antrenor a fost închis și condamnat la 25 de ani de închisoare în Dubai! Ce au găsit polițiștii în mașina sa 

Bărbatul britanic s-a mutat în Dubai, acolo unde era antrenor de fotbal pentru copii, însă a fost arestat în ianuarie, după ce polițiștii au fost informați că ar deține droguri și au mers să îi percheziționeze apartamentul și mașina. Autoritățile au găsit în vehicul patru sticluțe de ulei CBD pentru vapat, iar asta a dus la sentința dură, anunță The Sun.

Deși în Marea Britanie vapatul uleiului CBD nu este ilegal, în Emiratele Arabe Unite legile sunt extrem de stricte, iar uzul duce la închisoare. În UK, uleiul a devenit extrem de popular și este folosit pentru a nu mai simți durerea, anxietatea sau stresul.

După ce a fost arestat, s-a pornit o mișcare prin care se cerea eliberarea lui Billy, iar cei care militau pentru acest lucru au dezvăluit că bărbatul a fost obligat de autorități să semneze o confesiune falsă, scrisă în arabă, prin care se declara vinovat de acuzații serioase de vânzare și trafic de ulei.

Săptămâna trecută, antrenorul de juniori a fost găsit vinovat pentru infracțiunile pentru care este acuzat și condamnat la 25 de ani de închisoare, anunță sursa citată.

„Am fost șocat, speriat și confuz!”

Într-un comunicat, emis prin intermediul avocaților săi, Billy a dezvăluit cum s-a desfășurat totul.

„Au sărit să mă aresteze și mi-au pus cătușele. Un polițist a sărit și a îndreptat un Taser spre mine, amenințând că îl va folosi dacă nu cooperez.

Au cerut să le arăt unde sunt drogurile. Am fost șocat, speriat și confuz. Le-am spus că nu am la cunoștință de așa ceva și că nu am în posesie droguri sau alte substanțe”, se arată în comunicat.