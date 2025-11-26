Sportivii și-au strigat nemulțumirea pe rețelele de socializare, după ce au fost reținuți timp de 12 ore pe aeroport, cu telefoanele și pașapoartele reținute, iar apoi trimiși cu primul avion spre Madrid. Acolo se află acum, de unde caută cele mai bune soluții pentru a reveni în competiție.



Postarea lui Răzvan Ghindăoanu, component al lotului național, a ajuns în atenția presei. Totul a pornit de la faptul că mexicanii au cerut o dovadă a faptului că delegația noastră are cazarea rezervată pe toată durata competiției.



La sosirea în Mexic, lotul nostru național a prezentat dovada plății către Federația Mexicană de Pescuit pentru caiace și cazare, în valoare totală de 13.500 de euro.



Echipa națională de pescuit în caiac a României, umilită în Mexic



„Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plini de speranță după un an de gânduri și pregătiri. Eram fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac… însă fericirea a dispărut și a fost înlocuită de frustrare și neputință când am aflat (după 20 de ore de zbor și escale) că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu aveam tipărită o dovadă de la organizator pentru rezervarea cazării pe durata oficială a competiției!



Noi aveam dovada rezervării pentru zilele de antrenament neoficial și dovada plății către organizator (Federația Mexicană de Pescuit) pentru caiace și cazare (13.500 €). Aveam scrisoarea de invitație la Campionat. Toate acestea nu au contat!



Ne-au luat pașapoartele și telefoanele (ca unor infractori) și ne-au băgat într-o cameră mică, unde am stat timp de 12 ore. Dezumanizați și frustrați, am așteptat crezând că, până la urmă, se va rezolva… Greșit!



Am fost urcați într-un avion (fără pașapoarte și telefoane) și expulzați la Madrid (încă 9 ore de zbor). Scriu această postare din Madrid, îmbrăcat cu aceleași haine cu care am plecat sâmbătă la ora 5:30. Încă nu ne-am dat bătuți (deși nu avem o stare psihică foarte bună) și sperăm să reușim să ne întoarcem! Când crezi că ai o zi proastă, imaginează-ți ce am simțit noi!”, a scris Ghindăoanu.

