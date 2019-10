UIMITOR! Si-au aratat sanii in timpul unui meci de baseball si au fost amendate! Motivul a fost unul nobil FOTO

Trei modele si-au ridicat tricourile in timpul unui meci de baseball.

Intamplarea a avut loc la meciul dintre Houston Astros si Washington Nationals. Julia Rose, un model din SUA, impreuna cu prietenele, au profitat de faptul ca jocul s-a mutat fix in directia in care ele se aflau si si-au ridicat tricoul, aratandu-si astfel sanii pe camerele de filmat.

Cele trei si-au ridicat tricoul in momentul in care un jucator se pregatea sa execute o lovitura, distragandu-l pe acesta pentru cateva momente de la joc.

Julia Rose a dezvaluit ca a fost amendata cu 80.000 de dolari, insa nu are de gand sa se opreasca din a face asta. Motivul pentru care a facut asta, este pentru a-si promova revisa digitala.

"Normal ca am facut contact vizual cu jucatorul. Baseball-ul este sportul cu cele mai mari acoperiri, stii unde sunt camerele in majoritatea timpului. Personal, sunt mare fana a fotbalului, insa la fotbal e aproape imposibil sa ajungi in atentia camerei. Stiam despre camere si unde sunt, asadar am facut-o.

Pentru a clarifica, stiam ca o sa fim date afara, da, scrisoarea de interdictie este reala si, da, as mai face-o o data. Mai important, abonati-va la Shagmag.

Banii facuti din asta vor merge la femeile cu cancer la san. Le vom plati facturile medicale. Ne vom intalni cu ele si vom face tot ce tine de noi pentru a le ajuta, cu platforma pe care o avem", a spus Julia Rose.