Aria Permana a pierdut 110 kilograme si duce acum o viata normala.

In 2016, pustiul cantarea nu mai putin de 190 de kilograme. Acum are 80! Sute de mii de oameni i-au urmarit parcursul de la obezitate la o viata la fel cu a copiilor de varsta sa. Indonezianul a intrat intr-un program special, pe care l-a respectat cu strictete. A fost ajutat si de bodybuilderul Ade Rai, precum si de o echipa de specialisti in nutritie.

Galerie foto