Streinu-Cercel spune ca vom putea iesi din case la jumatatea lunii iulie, cel mai devreme! "Daca nu stam potoliti zilele acestea, pana la anul nu mai iesim"

Directorul Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals a estimat cand vom putea circula in afara casei fara restrictii.

Streinu-Cercel a declarat ca urmatoarele zile, care coincid cu Sarbatorile Pascale, sunt critice, iar populatia trebuie sa respecte cu strictete masurile impuse de autoritati. De asemenea, profesorul universitar a mai punctat faptul ca pandemia are o evolutie "dromader", ceea ce inseamna ca urmeaza un nou val in lunile septembrie-octombrie.

"Daca stam potoliti in aceste 4-5 zile, estimez ca undeva la jumatatea lunii iulie. Daca nu stam potoliti, atunci se va intinde problema asta si pana la anul nu mai iesim!

Evolutia in "dromader" inseamna ca noi acum edem capul camilei. Urmeaza o perioade de acalmie, care va fi in lunile iulie-august, dupa care din septembrie-octombrie incolo va aparea cocoasa camilei. Daca va uitati si pe ceea ce spun alte tari, China, de exemplu, care a inceput sa se confrunte cu un al doilea val, de data asta de import, lururile se complica si mai mult, pentru ca va fi un loc de unde com reinsamanta, la nivel planetar, circulatia virusului", a declarat Streinu-Cercel, la B1 TV.