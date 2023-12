Starul portughez de la Al Ittihad deține bunuri de aproximativ 575 de milioane de euro, fiind considerat unul dintre cei mai bogați fotbaliști din istorie. Însă averea lui Cristiano Ronaldo pălește în fața celei a lui Mathieu Flamini, care este CEO și cofondator GF Biochemicals, o companie care valorează 21 de miliarde de lire sterline (aproximativ 24.167 miliarde de euro).

Compania sa produce acid levulinic, un valoros înlocuitor pentru petrol

Fostul fotbalist a investit în companie împreună cu prietenul Pasquale Granata, aceasta producând acid levulinic, un înlocuitor sintetic al petrolului, care este obținut din deșeuri de lemn și porumb. GFB deține peste 150 de patente industriale și a fost prima companie care a putut produce în cantități industriale această substanță valoroasă, în 2015, iar Flamini a fost desemnat "Personalitatea Anului 2015" de către revista New Musical Express (NME) pentru contribuția sa la dezvoltarea unei alternative ecologice pentru combustibilul fosil.

Departamentul Energiei al SUA crede că acid levulinic este una dintre cele 20 de substanțe care pot salva planeta. Acesta este obținut prin degradarea celulozei, este un potențial precursor de biocarburanți și poate fi folosit pentru fabricarea ambalajelor sau a altor obiecte care acum sunt confecționate din plastic. GF Biochemicals are o fabrica în Caserta (Italia), unde lucreaza sute de angajati, birouri în Milano și în Olanda, iar în 2015 a câștigat prestigiosul "John Sime Award" la categoria "Most Innovative New Technology".

Flamini, jucător important la Arsenal și Milan

Mathieu Flamini (39 de ani) este născut la Marsilia și a evoluat ma mijlocaș central la Olympique Marseille (2003-2004), Arsenal (2004-2008, 2013-2016), AC Milan (2008-2013), Crystal Palace (2016-2017) și Getafe (2018-2019). Are trei selecții pentru naționala de seniori a Franței, iar în palmares are titlul în Serie A (2010-2011), trei FA Cup (2004-2005, 2013-2014, 2014-2015), FA Community Shield (2014), o finală de Champions League (2005-2006) și una de Cupa UEFA (2003-2004), plus trofeul Arsenal Player of the Season (2007-2008).

Foto - Getty Images