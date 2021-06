Spania se chinuie la EURO, Cesc Fabregas se relaxeaza in Mykonos. Imagini superbe surprinse de paparazzi cu familia ibericului 

Meciurile ed la EURO 2020 se vad pe PRO TV, PRO X si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

In timp nationala Spaniei incearca sa obtina calificarea in optimile de la EURO 2020, Cesc Fabregas, jucator de care se leaga ultimele rezultate importante ale ibericilor obtinute la nivel international, se afla in vacanta cu familia, in Mykonos.

Cuplul are impreuna trei copii, Lea, Capri si Leonardo. Daniella mai are doi copii dintr-o relatie anterioara, cu Elie Taktouk, pe nume Maria si Joseph.

Daniella si Cesc s-au cunoscut in restaurantul japonez Nozomi, din zona exclusivista a Londrei Knightsbridge. Conform spuselor ei, aceasta l-a abordat pe fotbalist pentru a-i cere un autograf pentru fiul ei pasionat de fotbal, Joseph. La final, cei doi au facut schimb de numere de telefon.

Chiar daca este cu 12 ani mai in varsta decat fotbalistul de la Monaco, Daniella se afla intr-o forma fizica de invidiat, dovada fiind si ipostazele in care a fost fotografiata, in costum de baie.