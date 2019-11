SE CASATORESC?! Superba Christina Ich a primit un cadou STRALUCITOR de la Alex Piturca! Cum arata cadoul care lasa loc de interpretari  

Christina Ich si Alex Piturca au impreuna un baietel de doar cateva luni, pe nume Noah.

Christina Ich a implinit ieri 33 de ani si a ales sa isi sarbatoreasca aniversarea in compania apropiatilor. Iubitul ei, Alex Piturca, cu care s-a certat zilele trecute, dupa cum a postat pe Instagram chiar ea, i-a facut un cadou inedit superbei Ich: un inel pretios cu o piatra imensa, pe masura sentimentelor lor.

Desi Ich a repetat in nenumarate randuri ca nu vrea sa se marite, inelul pare sa fi venit ca o cerere in casatorie din partea fiului lui Victor Piturca, iar Angelina Jolie de Romania a fost mai mult decat emotionata in momentul in care acesta i-a aratat cadoul.