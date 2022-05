Record la karting în start de campionat! 140 de piloți români și străini concurează în weekend la Tunari pe circuitul Amckart. Brezina: “E competiție

Interesul manifestat încă de anul trecut pentru Campionatul Național din partea vecinilor bulgari se adeverește și în acest an. La prima etapă din acest sezon de CNK, peste 20 de piloți de la sud de Dunăre s-au încris la start completând o listă numeroasă de piloți străini ce vor rula în weekend la Amckart. Aproape 40 de sportivi sunt din extern, Polonia și Republica Moldova completând lista țărilor ce participă la prima etapă de Campionat Național.

Printre bulgarii prezenți la competiție e și campionul lor Martin Bekov, sportiv care participă sub asistența echipei brașovene de karting, Praga Mondly Team. Trupa de sub Tâmpa are deja o experiență de 5 ani și e de fapt reprezentanța în România a italienilor de la Praga Team.

Specializată pe formarea de piloți tineri, școala a dat deja rezultate în clasele de juniori și seniori acolo unde clubul are în palmares 2 titluri naționale și 3 titluri de vicecampion național în perioada 2018-2021. ”Am crescut organic până acum, pas cu pas, fără să facem salturi neprogramate. Ne dorim să construim un parcurs solid oricărui pilot, bazat evident pe meritocrație. Spiritul de echipă e unul extrem de important la noi la cort și credem că ne definește ca strategie atât în pistă cât și în afara ei”, explică managerul echipei, Ernest Brezina.

Familia Brezina e implicată în povestea numită karting atât intern cât și internațional, ambii băieți praticând acest sport. Ba mai mult, cel mai mare, Eduard e dublu vicecampion național, 2017 Mini Rotax și 2021 Junior Rotax, anul trecut ratând titlul aproape de finish. “Obiectivul meu pentru 2022 e acela de a mă implica în lupta la podiumul noii clase unde m-am înscris, OKJ chiar dacă sunt la debut în această clasă. Totodată, împreună cu etapele de campionat național am programate și 2 ieșiri la curse internaționale, una dintre ele etapa de campionat mondial WSK , din iulie de la Lonato. Acolo voi reprezent echipa de uzină Praga alături de alți doi piloți din Cehia, la categoria OKJ”, explică Edi.

CIFRE ECHIPA PRAGA MONDLY TEAM

5 Ani de experiență la curse interne și internaționale are chipa de karting din Brașov, Praga Mondly Team, reprezentanța unei echipe italiene la origine

5 Titluri de campioni și vicecampioni naționali are în palmares Praga Team, 2 titluri supreme și 3 locuri 2

2 Titluri de vicecampion national are pilotul roman, Eduard Brezina, unul din reprezentanții Praga Mondly Team în CNK și WSK anul acesta