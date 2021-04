Prima transmisiune LIVE prin 5G realizata de PRO TV prin parteneriatul cu Orange Business Services

Bucuresti, 26 aprilie 2021 – Weekendul acesta a avut loc prima transmisiune TV Live in miscare prin intermediul unei retele 5G, iar PRO TV a ales Orange Business Services ca partener tehnologic.

Datorita solutiei folosite, echipa tehnica PRO TV a reusit sa atinga un standard inalt de calitate a imaginilor video pe intreaga perioada a difuzarii, prin utilizarea echipamentelor portabile de transmisiune si a conectivitatii Orange 5G cu banda garantata. Evenimentul s-a desfasurat pe un traseu de peste 15km, in Bucuresti, beneficiind astfel de acoperirea 100% a orasului cu 5G, inclusiv in interiorul Arenei Nationale.

Viteza comparabila cu cea a fibrei optice, latenta scazuta si capacitatea de a gestiona latimea de banda acordata unui utilizator, demonstreaza viabilitatea conectivitatii 5G pentru companii media, precum PRO TV, dar mai ales ajuta la o simplificare semnificativa a proceselor si echipamentelor necesare la o transmisiune live de inalta calitate.

Solutia Orange Business Service de broadcasting 5G - simplificare fara compromisuri in calitatea video

In mod obisnuit, transmisiunile din teren presupun un efort logistic considerabil si o flexibilitate redusa pentru operatori si reporteri. Conectivitatea 5G cu viteza garantata de upload si sistemele de transmisie portabile pentru imagini video HD ori 4K sunt o alternativa fara compromisuri din punct de vedere calitate video la suita de broadcasting folosita in prezent, ce cuprinde conectivitate prin fibra optica sau echipamente de transmisiune prin satelit cu un consum mare de energie.

Solutiile pentru broadcasting 5G propuse de Orange Business Services sunt compatibile cu dispozitivele de transmisiune compacte sub forma de rucsac, care pot fi conectate la mai multe camere video, dar si la smartphone-uri ce permit filmarea chiar la o calitate 4K. Datorita capabilitatilor retelei 5G, cantitatea mare de date necesara unei transmisiuni video poate fi tratata diferentiat fata de restul traficului si ajunge in studioul central cu respectarea standardelor de broadcast.

„Asteptam de mult timp lansarea in Romania a tehnologiei 5G care sa ne permita transmisiuni video live la calitate de broadcast, in special pentru filmarile cu camere in miscare care necesita o structura tehnica complexa pe care ne-am dorit intotdeuna sa o simplificam. Colaborarea cu Orange ne-a aratat ca tehnologia 5G e pregatita sa serveasca nevoia de calitate fara compromisuri, pe care PRO TV isi doreste sa o ofere clientilor sai”, a declarat domnul Bogdan Andreescu, Director Tehnic PRO TV.

„PRO TV este sinonim cu cele mai inalte standarde in media, iar deschiderea spre utilizarea unor noi tehnologii precum 5G demonstreaza calitatea retelei si oportunitatile oferite afacerilor pentru simplificare fara compromisuri la nivel de calitate. Reteaua Orange 5G a fost extinsa in 2020, iar astazi este prezenta in 15 orase din Romania, Bucurestiul fiind 100% acoperit. In prezent, infrastructura 5G ofera afacerilor o alternativa de conectivitate, fara cabluri, la viteze de pana la 1,2 GBps. Inovatiile Orange 5G continua si datorita eforturilor de cercetare facute in domeniu. Tocmai am deschis primul laborator 5G din Romania, in colaborare cu Institutul de Cercetare Campus al UPB, un spatiu dotat cu cea mai avansata arhitectura de retea, care permite testarea solutiilor bazate pe 5G si deschide oportunitati de dezvoltare pentru companii” – Florin Popa, Director B2B Orange Romania.

Mai multe detalii despre conectivitatea 5G Orange: https://www.orange.ro/tehnologii/5g