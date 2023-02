SPECIAL | Nu mai vrea să fie doar latifundiar! Cele trei noi afaceri dezvoltate de Gigi Becali în ultimul an

Mare proprietar de terenuri și cel mai cunoscut patron de club de fotbal, Gigi Becali a început să-și diversifice portofoliul de afaceri.

Gigi Becali a devenit fermier cu acte în regulă

Anul trecut, patronul FCSB a concesionat un teren de 850 de hectare de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) în județul Tulcea, din Estul României, pentru care plătește aproximativ 600.000 de euro pe an. Pe această suprafață fertilă situată între două brațe ale Dunării și ferită de secetă, Gigi Becali dorește să amenajeze o fermă de ovine, cu un număr de 5.000 - 10.000 de capete, o exploatație de cereale și furaje, dar și o podgorie pe 55 de hectare.

Acesta a oferit statului o redevenţă de 2.433 de kilograme de grâu la hectar, vrea să acceseze fonduri europene și subvențiile statului român și va deveni, în următorii ani, un jucător mediu pe piața de lactate și vinificație din Dobrogea. Până acum, latifundiarul creștea câteva sute de oi în spatele domeniului său din Pipera, una dintre zonele exclusiviste din jud. Ilfov, în Nordul Capitalei, spre disperarea vecinilor care se plângeau de mirosul nespecific unui cartier rezidențial de lux, mai ales în luni de vară, după ce plătiseră milioane de euro pe proprietăți.

A început să construiască ansambluri rezidențiale

Proprietarul FCSB deține mult teren intravilan în zona de nord a Bucureștiului, dar și pe lângă alte mari orașe din România. Până de curând, el a preferat să vândă hectarele unor dezvoltatori imobiliari sau unor companii străine. De curând, acesta a dezvoltat firma Becali Imobiliare, care a început să construiască clădiri de birouri și amsambluri rezidențiale, cu ajutorul ARCOM, scoasă recent din insolvență, după o procedură întinsă pe 12 ani.

Compania a scos deja la vânzare 200 de apartamente în patru blocuri situate in spatele benzinariei de la intrarea în Pipera, peste drum de o biserică construită tot de omul de afaceri. De asemenea, el le-a implicat în afacerile imobiliare pe cele mai mari două fiice ale sale și pe ginerii săi, iar la finalul anului 2022 au apărut informații că ar dori să ridice un cartier pe un teren de 25.000mp din Pădurea Andronache, după ce se va clarifica situația de urbanism a parcelei, care ține de comuna Voluntari, unde primar este finul său, Florentin Pandele.

Familia Becali deține un hotel pe litoral, în stațiunea Venus

Gigi Becali deține și Hotelul "Becali" (fost "Inter") din stațiunea Venus, pe care l-a achiziționat de la Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu și un alt mare deținător de terenuri, după ce omul de afaceri din Giurgiu a fost condamnat la închisoare. Latifundiarul a plătit 6.8 milioane de euro pentru stabilimentul de cinci stele.

Hotelul are 70 de camere duble, 54 dintre ele fiind clasificate la 5 stele și 16 la 4 stele, dar și 10 camere de tip family și 12 apartamente. Hotelul a fost renovat de Teodora Becali, fiica omului de afaceri, și soțul său, Mihai Mincu, iar acum camerele pot fi închiriate cu prețuri cuprinse între 800 și 2.500 de lei pe noapte, în perioada estivală. La începutul anului 2018, Becali negociase cu Carmen Palade, fosta soție a omului de afaceri Dan Grigore Adamescu, în trecut patron al Oțelului Galați, cumpărarea hotelul Rex din Mamaia, dar cele două părți nu s-au înțeles la preț.

Celelalte afaceri ale lui Becali nu au fost competitive

Încadrat în acte ca lăcătuș-mecanic la Institutul de Cercetare pentru Componente Electronice (ICCE), de pe platforma Băneasa, în perioada comunistă, Gigi Becali s-a lansat în afaceri imediat după Revoluție, câștigând sume imense de bani din importul de blugi, aparatură electronică, țigări și cafea pe care le aducea cu tirurile, la un moment dat. Ulterior, el a făcut un schimb de terenuri cu MApN, pentru care a fost condamnat penal și s-a specializat pe cumpărarea de drepturi litigioase și vânzări de terenuri intravilane. Conform lui Dumitru Dragomir, afaceristul din Pipera ar avea o avere de peste două miliarde de euro.

Însă, în afara vânzărilor imobiliare și a fotbalului, Becali nu s-a descurcat la fel de bine în afaceri. Printre companiile care au falimentat sau au stagnat se află Avicola Iaşi, Societatea Antrepriza Română de Construcţii - Montaj Bucureşti (ARCOM SA) sau Uzina Mecanică Drăgășani. O altă firmă, Leoser SA, care deține sere agricole pe o suprafață de 90 de hecatre în Popești Leordeni nu a avut mai mult succes. De asemenea, Becali Bank, care se voia o bancă unde se putea lua credite de minim de 5 milioane de euro, a rămas un proiect nematerializat din cauza opoziţiei Băncii Naționale a României (BNR), iar inaugurarea Becali TV a fost blocată de Comisia Naţională a Audiovizualului (CNA), care nu i-a acordat licenţa.

Latifundiarul deține 90% din Imunomedica Provita SRL, o clinică oncologică în care a investit sute de mii de euro, dar care oferă tratamente alternative, unele dintre ele controversate. Becali a riscat un dosar penal în timpul pandemiei de Covid-19, după ce a recunsocut că a importat ilegal sute de mii de doze de Arbidol din Rusia, un medicament interzis la import în Uniunea Europeană.

Și "afacerea FCSB" a suferit, în ultimii ani

Cu zeci de milioane de euro donate bisericilor și așezămintelor monahale din România, Muntele Athos (Grecia) sau Africa (Rwanda, Uganda, Congo, Burundi), Becali este pe minus și în afacerea FCSB. După ce a pierdut marca "Steaua", iar MApN i-a cerut despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea abuzivă a numelui și siglei, clubul "roș-albastru" a rămas fără stadion propriu, nu a mai cucerit titlul de campioană în Liga 1 din 2015, iar în grupele Champions League (2014) și Europa League (2018) nu a mai ajuns de ani de zile.

De asemenea, după transferurile spectaculoase ale lui Dennis Man (Parma / 13 milioane de euro), Nicolae Stanciu (Anderlecht / 9,7 milioane de euro), Vlad Chiricheș (Tottenham / 9,5 milioane de euro) sau Florin Gardoș (Southampton / 6,8 milioane de euro), în ultima vreme, clubul nu a mai încasat peste 3 milioane de euro decât prin cedarea lui Florin Tănase (Al Jazira) și Olimpiu Moruțan (Galatasaray), deși are cheltuieli stagionale de peste 10 milioane de euro. FCSB a pierdut o parte importantă din buget, după ce sponsorul City Insurance a intrat în faliment. În acest moment, latifundiarul are împrumuturi de 5-6 milioane de euro date clubului din Berceni, care are un lot de jucători cotat la 32,53 milioane de euro.

