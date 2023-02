Gigi Becali a dat lovitura! Patronul FCSB a ținut la preț și a încasat patru milioane de euro la ultima mutare

Dumitru Dragomir a dezvăluit că în urmă cu o lună a achiziționat un teren de la Gigi Becali și i-a băgat patru milioane de euro în conturi patronului de la FCSB.

Fostul președinte de la Ligă a dezvăluit că latifundiarul din Pipera a refuzat să negoieze, motiv pentru care a fost nevoit să-i plătească atât cât a cerut: 350 de euro pe metrul pătrat.

„Cu Gigi nu se negociază. Gigi spune clar <<Vreau 350 (n.r. - de euro) pe metrul pătrat>>. Nu poţi să-i dai 280. M-a făcut de râs pe la televizor, odată, că i-am făcut discount.

Am cumpărat acum o lună (n.r. - un teren de la Gigi Becali). Am cumpărat de aproape 4 milioane de euro. Fac PUZ pentru ele. Fac cele mai frumoase blocuri din tot Voluntariul. Fac pe malul lacului trei blocuri ca-n străinătate, ca la Dubai. Se mută lumea într-un bloc deja, apoi în iunie-iulie, 30 de zile plus, minus”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Orangesport.

Dragomir, complex rezidențial de 15 milioane de euro

Fostul șef de la LPF a dezvăluit că apelat la bănci pentru a pune în mișcare proiectele imobiliare pe care le-a dezvoltat până acum, inclusiv cel la care lucrează acum.

„Ambele blocuri, 15 milioane de euro. Am o linie de credit de la bancă. Banca s-a purtat frumos cu mine de 12 ani de când nu mai sunt la ligă (n.r. - la LPF). Prin credite bancare am făcut tot, că n-am avut bani”, a mai spus Dragomir.