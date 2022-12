Consiliul Justiţiei şi Afacerilor Interne a respins joi, 8 decembrie, aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen, două voturi fiind împotrivă, în condiţiile în care era nevoie de unanimitate.

Dintre cele 27 de ţări membre UE, Austria şi Olanda au votat împotrivă, cea din urmă menţionând că se opune doar aderării Bulgariei, conform unor surse concordante de la Bruxelles, care afirmă însă că discuţiile continuă pe tema aderării României şi Bulgariei.

Universitatea Craiova și Mihai Rotaru, mesaj împotriva Austriei

Văzând că Austria nu i-a permis accesul României în spaţiul Schengen, Universitatea Craiova a emis un comunicat oficial în care își manifestă nemulțumirea pentru „politica absurdă și discriminatorie la adresa românilor și a României” și susține boicotul împotiva firmelor austriece, cum ar fi Raiffeisen BANK sau OMV.

Inclusiv Mihai Rotaru, finanațatorul majoritar al clubului din Bănie, a afirmat la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că s-a simțit umilit, jignit și revoltat, după ce Austria a votat împotriva României.

„M-am simțit umilit și la fel ca mine, cred că încă 20 de milioane de români s-au simțit umiliți. Aseară sau în cursul zilei de ieri am avut parte de o agresiune a unei națiuni, națiunea austriacă, asupra națiunii poporului din România. O agresiune la libertăților poporului român, am fost umilit, am fost revoltat, jignit, am trecut printr-o serie de stări pentru că Austria și-a bătut joc de noi.

Dar a făcut-o acum, în 2022, a făcut-o și în istorie. Noi stăteam și ne băteam cu turcii la granițele Europei și ei făceau catedrale, da, era ușor, când românii mureau să apere Occidentul. Ei și-au bătut joc de noi, au ales să limiteze un drept fundamental al unor cetățeni care se află în Europa, dreptul de a circula liber în spațiul Schengen.

Sunt sigur că toți vom lua atitudine, nu putem lăsa un popor căruia i-am dat gazul nostru, băncile noastre, asigurările noastre, nu își pot bate joc de noi, în condițiile în care și-au mărit profiturile, au exploatat resursele noastre, atunci noi trebuie să fim atenți și uniți. Să arătăm că suntem în Europa, iar dacă cineva ne agresează, trebuie să răspundem”, a declarat Mihai Rotaru la Ora Exactă în Sport.