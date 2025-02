A.D.: Eram fascinat la un moment dat de curling, bowls! Am avut o perioadă în care rămâneam blocat în fața campionatelor de Snooker! Mă uitam cu drag la O’Sullivan sau Mark Selby.

A.D.: Am fost dat la karate de mic, dar nu mi-a plăcut. Am încercat dans contemporan, dar și acolo ceva nu era pe gustul meu.. foarte nehotărât eram când eram mic.

Alecsandru Dunaev: Uite, alerg, bat țara-n lung și-n lat căutând noi oportunități de proiecte, să-mi joc spectacolul, poate, cât mai mult, să profit cât pot de perioada asta “dintre filmări”, cum îmi place mie, optimist, s-o numesc.

Mă uitam mult mai mult la fotbal până în 2008. După ce Steaua mi-a produs un "infarct" în meciul cu Middlesbrough, ușor am început să nu mai fiu atât de atras. Eram mare stelist! Nu mai știu de când și de ce tocmai Steaua (FCSB - n.r.)! Nu, n-a fost din cauza palmaresului. Ceva mă fascinase când îi văzusem într-un album cu abțibilduri cu Divizia A. Îl completasem 100%, chiar am trimis dovada prin poștă, mă înscrisesem în concurs, dar n-am câștigat nimic. Vorbim de acel album din anul 2000.

Tot atunci mi-am cumpărat tricou cu Steaua ( FCSB ). La îndemnul prietenului, vecinului, nu mi-am luat cu Rădoi, am luat cu Diniță, 'că Rădoi pleacă repede'. Diniță a plecat în mai puțin de două luni. Rădoi a rămas. Și a tot rămas….

Stelist fiind, amintirea care va rămâne e aceea când am călcat pe Ghencea. Veneam de la Tulcea (cred că era 2003), mergeam spre Voineasa. Ne-am oprit să inse facă hatârul copilului, cu insistențe la pază, că venim de departe, copilul microbist, nu-i puteți lua asta. Am înfrânt, mulțumesc pe această cale domnului paznic din 2003 (cred?)

A.D.: De fiecare dată când se ivește o ocazie deosebită, încerc să n-o ratez. Sunt un microbist moderat.

Scrisul, una dintre pasiunile lui Alecsandru Dunaev



K.B.: Ești actor și e normal ca majoritatea timpului să ți-o petreci pe platourile de filmare sau pe scena, dar mă gândesc că ai și timp liber. Cum îl umpli?



A.D.: Încerc să mă mint că fac mișcare. “De mâine”. Momentan singura mișcare e din volan și efortul depus în spectacolul pe care l-am scris. E un one man show, “Ivan”, pe care îl puteți vedea la teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. Textul e scris de mine, inspirat din Ivan Turbincă. Regia o semnează Mateea Marin



K.B.: Ești unul dintre actorii serialului "Subteran". Cum a fost experiența?



A.D.: Minunat! Cu totul altfel! O experiență extraordinară, pentru că am descoperit un cu totul alt ritm, altă dinamică față de modul de lucru cu care eram deja obișnuit. Am avut norocul de a lucra cu o echipă minunată și am avut de învățat enorm.



K.B.: Ce proiecte de viitor ai?



A.D.: Poate alte proiecte scrise de mine. Habar n-am. Posibilitățile la începutul acestui an îmi par nelimitate. Mă las purtat de orice mi se oferă și încerc să profit cât mai mult de fiecare mică șansă. Promit să fac tot posibilul să mai auziți de mine!

K.B.: Mulțumesc!

A.D.: Cu drag!



Alecsandru Dunaev este un actor român de film și teatru, născut în 1991, cunoscut pentru rolurile sale din filme cu mare priză la public. În momentul de față poate fi văzut la Teatrul "Anton Pann" din Râmnicu Vâlcea, în piesa "Ivan", un text de Alecsandru Dunaev, inspirat din Ivan Turbincă (Ion Creangă).