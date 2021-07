Magaye Gueye, o noua aparitie alaturi de Laurette! Cum a fost surprins fostul atacant de la Dinamo

Adus ca o mare speranta in Stefan cel Mare, atacantul Magaye Gueye s-a facut remarcat mai mult datorita aparitiilor din presa mondena.

Fotbalistul nascut in Franta, dar care a participat la Jocurile Olimpice alaturi de nationala Senegalului, a fost suspendat din sport dupa ce a fost prins dopat cu cocaine. Insa se pare ca el nu a parasit Romania, chiar daca Dinamo i-a reziliat contractul.

Magaye Gueye este, de mai bine de sase luni, intr-o relatie cu Laurette Atindehou, alaturi de care a fost filmat in ianuarie in timp ce se relaxa in jacuzzi. Acum, cu ocazia zilei lui de nastere, sarbatorita pe 6 iulie, Laurette a postat pe Instagram o noua fotografie in care apare alaturi de fotbalist.

„Ești cel mai bun bărbat, îmi faci zilele mai frumoase, ești mereu puternic, curajos. Dragostea mea pentru tine este mai puternică pe zi ce trece! Ești cel mai bun! Dumnezeu să te binecuvânteze. Ești cel mai puternic, talentat, inteligent și ambițios jucător. Ești învingător”, a scris Laurette Atindehou in dreptul fotografiei in care apare alaturi de Magaye Gueye.

Vezi și: Genul programului: fotbal! EURO 2020 se vede la PRO TV și pe VOYO