LOVITURA URIASA pregatita de Microsoft! Vor sa cumpere APLICATIA MOMENTULUI pe care Trump o vrea INCHISA

Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, are de gand sa interzica aplicatia TikTok in America.

In plus, potrivit presei internationale, el ar putea comanda companiei chineze ByteDance sa vanda aplicatia, unul dintre cei interesati sa cumpere platforma fiind uriasul Microsoft.

Mai multe analize realizate in jurul aplicatiei au aratat ca Microsoft negociaza achizitia soft-ului, potrivit The New York Times.

La inceputul acestei saptamani, administratia Trump a inceput sa studieze aplicatia, in conditiile in care exista temerea ca TikTok-ul sa nu fie folosit pentru spionaj de catre chinezi.

TikTok este cel mai recent capitol al unei tensiuni in continua crestere intre China si SUA. Un conflict, care a izbucnit din cauza dezacordurilor comerciale, s-a dezvoltat pe mai multe planuri, iar acum include probleme precum suveranitatea Hong Kong, tratamentul de la Beijing asupra populatiei minoritar musulmane si firmele chineze din domeniul tehnologic.

Pentru guvernul american, proprietarii chinezi ai platformei TikTok au ridicat semne de intrebare dupa cenzura videoclipurilor, inclusiv a celor critice pentru guvernul chinez sau a celora care sustin cauze precum democratia din Hong Kong.

Aplicatia companiei ByteDance din Beijing este foarte populara printre tineri, cei care o folosesc pentru a edita, partaja si vizualiza videoclipuri cu o durata scurta. TikTok are aproximativ 1 miliard de utilizatori la nivel global, doar in SUA fiind zeci de milioane de utilizatori inregistrati.