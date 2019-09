Liga 1 e prea mica pentru arbitrii romani. Radu Petrescu a arbitrat finala Cupei Egiptului

Arbitrul Radu Petrescu a condus la centru finala Cupei Egiptului, dintre echipele Zamalek SC Giza si Pyramids FC Cairo.

Partida jucata pe Borg El Arab Stadium, in apropiere de Alexandria, duminica, de la ora 21.00, a fost castigata clar de Zamalek, scor 3-0, fiind al saselea trofeu castigat de „White Knights” in ultimele sapte sezoane „Centralul” roman a fost ajutat de asistentii Radu Ghinguleac si Mircea Orbulet, precum si de rezerva Marcel Barsan. In martie, o alta brigada din Romania, avandu-l la centru pe Istvan Kovacs, a arbitrat derby-ul campionatului Egiptului, intre formatiile Zamalek si Al Ahly, scor 0-0.



Fotbalul din Egipt isi revine inca dupa rasturnarea de la putere a presedintelui Hosni Mubarak in 2011, dar si dupa ce autoritatile au initiat mai multe anchete pentru a investiga incalcarile legilor de catre oficiali ai Egyptian Football Association (EFA) si ai conducatorilor cluburilor de fotbal.