Kira Hagi are expoziție pe Coasta de Azur! Picturile sale au ajuns aproape de Muzeul Picasso din Franța

Fiica lui Gică Hagi este actriță, profesoară de actorie și pictoriță.

Expoziția comună "Reflections" a artistelor Kira Hagi, Sabina Legănaru și Anca Lefter a fost deschisă la Galerie L'entrée Des Artistes din Vallauris, în regiunea Provence-Coasta de Azur. În același oraș din Sudul Franței, la câteva sute de metri distanță, funcționează și Muzeul Național Picasso, deschis în Castelul Vallarius, unde celebrul pictor a trăit între 1948 și 1955 și a inaugurat un "Templu al Păcii" dedicat artelor plastice.

Îi așteaptă pe românii din zonă la galeria unde expune

"Am mai bifat un vis împlinit! Expun în Vallauris, Franța! Dacă mi-ar fi zis cineva, nu de mult, că voi expune în regiunea Provence - Coasta de Azur și lângă muzeul național Picasso, aș fi spus că e imposibil! Dar viața e atât de neașteptată și iată cum lucrările mele sunt expuse într-o expoziție comună, «Reflections», alături de două artiste super talentate, Sabina Legănaru și Anca Lefter. Pentru românii din zonă, voiam doar să vă spun că expoziția este găzduită de Galeria Entree Des Artistes, din 2 septembrie până pe 30 septembrie! Pentru cine are drum, ne vedem acolo! À bientôt!“, a transmis Kira pe rețelele de socializare.

A jucat în filme și piese de teatru, după ce a urmat cursuri de actorie la New York

Kira Hagi (25 ani) s-a născut pe 31 martie 1996, la Barcelona, în Spania. Ea a studiat artele la International British School of Bucharest, Academia de Film din New York și CIE Advanced level Art & Design. Fata antrenorului Gică Hagi și sora fotbalistului Ianis Hagi a apărut până acum în lungmetrajele "Între chin şi amin" (2019), "Neidentificat" (2019) și "Plain Jane and the Dating Game" (post-producție) și în scurmetrajele "București, te iubesc!" (2014), "Dream Girl" (2015), "By the Book" (2016) și "Fragile (2017)", a jucat în piesa de teatru "Martha. Povestea romanţată a unei prinţese" și a dublat vocea personajului Gofre în serialul Netflix pentru copii "Gofre şi Mochi". De asemenea, predă cursuri de actorie pentru copiii cu vârste între 10 și 13 ani.

Kira a ajuns la a treia expoziție de pictură

Kira este la a treia expoziție de pictură. În septembrie 2019, cu o săptămână înainte de premiera filmului "Între Chin şi Amin", în care a jucat, a deschis, la Galeria Alexandra”s din Bucureşti, prima expoziţie personală, o serie de tablouri create între 2014 și 2019 și grupate pe două teme ("Dezrădăcinare" - lucrări din perioada petrecută în SUA / "Experiment" - bazate pe experienţa din filmul "Între chin şi amin" şi a realităţilor Experimentului Piteşti). În iulie 2021, a prezentat proiectul "Sound of Silence", creat împreună cu Sabina Legănaru, absolventă a UNArte București, la Galeria Galateca din București.

Voia să se facă astronaut și fotbalistă, a ajuns actriță și pictoriță

Asociată cu celebrul său tată, Kira spune că și-a găsit de mică propriul drum în viață. "Nu știu când am avut scânteia, dar știu că la 12 ani, ajutată de tata, am început să mă gândesc la ce mi-ar plăcea să fac în viitor. Așa am decis să devin actriță. De mică mi-a plăcut să pictez, să scriu și să merg la teatru cu mama și bunicii mei. Pasiunea pentru artă o moștenesc pe linie maternă, cel mai probabil.

Străbunicul meu, tatăl bunicii materne, a lucrat 15 ani la Teatrul Cassandra, ca scenograf, pictor de decoruri cum se spunea atunci. Fratele străbunicii mele, Papa Cota, cum îi spuneam cu toții, s-a stins anul trecut, a lucrat și el tot vreo 15 ani la Nottara, tot ca scenograf. De aceea, când am aflat că am să o interpretez pe Martha în acest teatru mi s-a părut magic. Mi s-a confirmat că în viață nimic nu e întâmplător.

În copilarie am trecut prin diverse faze, am vrut să mă fac astronaut, medic, învățător, fotbalistă, pilot de curse… În fiecare zi îmi schimbam profesia. Acum, pe scenă, am ocazia să interpretez fel și fel de profesii, deci pot să spun că mi s-au împlinit visurile!", dezvăluia Kira Hagi, într-un interviu acordat Emiliei Chebac.

Sursa foto - @artbykirahagi