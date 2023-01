Ianis Hagi, susținut de sora lui la revenirea pe teren după accidentare. Mesajele emoționante primite de la Kira Hagi

Internaționalul român a revenit pe teren după o pauză de un an, sâmbătă, în meciul pe care Glasgow Rangers l-a câştigat cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei St. Johnstone, pe teren propriu, în etapa a 23-a a ligii scoţiene.

Ianis Hagi a intrat pe teren în minutul 72, în uralele publicului. Printre suporterii aflați pe stadion s-a aflat și Kira Hagi care a imortalizat momentul în care fratele ei a fost introdus pe teren cu un filmuleț postat pe rețelele de socializare.

Accidentat pe 21 ianuarie 2022, Ianis Hagi s-a operat și a avut parte de o recuperare dificilă în urma accidentării dure pe care a suferit-o. Ca semn de încredere, Glasgow Rangers însă i-a prelungit contractul, iar acum a bifat primele sale minute.

După meciul cu St. Johnstone, Michael Beale, antrenorul lui Rangers, a fost întrebat despre zvonurile apărute în presa din Turcia, conform cărora internaționalul român este dorit de Galatasaray.

Deși înțelege legătura specială dintre Ianis Hagi și fosta echipă a tatălui său, tehnicianul englez, fost secund al lui Steven Gerrard, spune că mijlocașul nu va pleca prea curând de pe Ibrox Park.

"Știu că Galatasaray este un club apropiat de inima lui. S-a născut acolo, tatăl său a jucat acolo, însă Ianis Hagi va mai juca la Rangers câțiva ani, așa că pot să demontez acest zvon", a spus Michael Beale, la conferința de presă.

Ianis Hagi makes his long awaited return to the #Rangers team ????????????????⚪️???? pic.twitter.com/dbycUJABf6