După expozițiile "Sound of Silence" din București, "Reflections" de la Entree Des Artistes Gallery din France și "Experiment Dezrădăcinare" de la Muzeul Țăranului Român din București, pictorița și actrița Kira Hagi continuă seria proiectelor în artă cu expoziția de pictură "Rădăcini" din cadrul Galeriei Senso din București, ce se va desfășura în perioada 28 octombrie - 12 noiembrie. Conform listei de prețuri a galeriei, picturile fiicei lui Gică Hagi pot fi achiziționate cu sume între 500 și 4.000 de euro.

La lansare au participat Ilie Dumitrescu, Camelia Șucu și Cornel Ilie

Noua expoziție a Kirei Hagi este una aparte întrucât reprezintă o simbioză între două arte, pictură și poezie. Tablourile pictate de ea intră într-un dialog personal și profund cu poeziile create de artista Ioana Mocanu. Lansarea vernisajului expoziției a avut loc aseară, la eveniment participând familia și prietenii celor două artiste, dar și alți oameni și critici de artă, jurnaliști și un grup eclectic de invitați, printre care antreprenoarea Camelia Șucu, fostul fotbalist Ilie Dumitrescu, cântărețul Cornel Ilie sau baschetbalistul Rareș Uță.

Fiind pasionată de tot ce ține de artă, Kira Hagi a studiat Arta la Internațional British School of Bucharest (IBSB) și a absolvit CIE Adanced Level Art & Design. A primit o bursă la New York Film Academy și trei ani mai târziu și-a dat licența în Acting for Film. Kira Hagi consideră că perioada în care a locuit în Los Angeles a fost cea mai creativă din viața ei întrucât atunci picta zeci de tablouri săptămânal. Ulterior, a conștientizat că pictura reprezenta o formă de terapie care a ajutat-o să supraviețuiască dorului de familie și de casă.

"Pictura a fost o activitate mult mai personală și intimă decât actoria"

"Actoria și pictura sunt complementare. Pictura a fost o activitate mult mai personală și intimă, pentru mine. Pictezi acasă, cu gândurile tale, cu emoțiile tale. Cred că e un lucru mult mai personal. Nu credeam că se vor naște proiecte atât de frumoase alături de prieteni foarte buni. O admir pe Ioana foarte mult pentru curajul ei și forța ei de a se ridica din momente foarte dificile.

Ioana pictează și ea, așa ne-am întâlnit. Am vorbit mult despre artă, filosofie... Aceste conversații s-au transformat în această expoziție. Sunt foarte multe ore de muncă aici, dar orele se calculează altfel atunci când scrii și când pictezi. Se poate spune că se pierde noțiunea timpului. Pe de altă parte, ai nevoie de acele 10.000 de ore ca să aprofundezi domeniul. Familiile noastre au fost întotdeauna alături de noi și ne încurajează. Sper ca lumea să viziteze această expoziție", a declarat Kira Hagi pentru Sport.ro.

"Nu se întâmplă prea des ca doi artiști din arte diferite să facă echipă"

La doar 28 de ani, Ioana Mocanu este o artistă fără diplome în domeniu, dar care are abilitățile extinse în multe domenii, iar impactul pe care îl are asupra celor care intră în contact cu lucrările sale artistice este întotdeauna memorabil. "Kira a recitat într-o seară, într-o conversație telefonică, o poezie în care eu nu credeam foarte mult. Dar i-am trimis-o, a recitat-o și în noaptea aceea a schițat ceva ce pe mine m-a impresionat foarte mult.



Din ce am văzut în România, nu se întâmplă prea des ca doi artiști din arte diferite să facă echipă. Nu într-un dialog ca al nostru, pentru această expoziție. Ideea poate vine de la o poezie, dar alte versuri sunt inspirate din tablouri ale Kirei. Nu sunt separate și apoi unite, există o cumunicare strânsă între ele. Nu cred că va fi o expoziție singulară, cred că vor urma și altele. Și, da, vă spun că țin cu Farul, pentru că știu că o să întrebați și de fotbal", a dezvăluit și Ioana Mocanu.

"Kira are o minte sclipitoare și va reuși în acest domeniu"

Deși i-a avut alături de ea pe bunicii materni, pe mătușa Luminița Popescu și pe mama Marilena Hagi, dar și alte rude și prieteni apropiați, de la eveniment au lipsit Gică Hagi și Gică Popescu, care au avut meci cu Farul la Craiova, unde au câștigat cu 2-1 în fața FCU. "Generația de Aur" a fost reprezentată de Ilie Dumitrescu, un fost fotbalist îndragostit de artă.

"A dat dovadă de curaj, de inspirație. am fost surprins de realizările Kirei. Ea s-a dezvoltat într-un mediu de performanță, a avut un exemplu frumos și sănătos în tatăl ei. E o persoană sensibilă. Să așezi culoarea pe pânză cu cuțitul este un procedeu dificil. Ea este o artistă și sper să facă performanță atât în pictură, cât și în actorie. Gică (n.r.- Hagi) și Popescu lipsesc pentru că sunt ancorați în viața echipei la Farul, dar eu nu aveam cum să lipsesc de la evenimentul ăsta. Pe mine m-a impresionat că m-a invitat Kira, nu Hagi sau Popescu.

Ea e mândră de numele ei, Gică Hagi a fost un model pentru ea. Eu sunt foarte apropiat și de Ianis Hagi, vorbesc de câteva ori pe săptămână la telefon cu el, uneori îmi mai cere sfaturi. Are o forță mentală remarcabilă. Kira are o minte sclipitoare și va reuși în acest domeniu. Este sclipitoare ca tatăl său. Nu mai am galeria de artă Hanul cu Tei, dar am avut la un moment dat cea mai mare galerie de artă din România. Cu siguranță o să achiziționez un tablou, îmi place unul de 1.000 de euro, foarte elegant, o să fac un împrumut, dacă e nevoie, și o să-l iau", a spus Ilie Dumitrescu.

Foto - Gabriel Chirea