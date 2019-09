KIM KARDASHIAN din lumea crimei organizate a fost gasita moarta! Lucra pentru "El Chapo"! Cum a fost ucisa

Asasina de top a cartelului condus de "El Chapo", poreclita si "Kim Kardashian a crimei organizate" a fost gasita moarta in patul iubitului sau in circumstante misterioase.

Claudia Ochoa Felix, in varsta de 35 de ani, ar fi condus unitatea criminala a carteluli Sinaloa, al carui lider era "El Chapo" inainte de extradarea lui in Statele Unite.

Bruneta era cunoscuta si ca "Regina Los Antrax" - gruparea criminala cu baza in Sinaloa. A fost gasita moarta in orasul Culiacan, in statul Sinaloa. Cauza decesului a fost declarata: pneumonia de aspiratie. Pneumonia de aspiriatie consta inhalarea unor substante straine pe caile respiratorii, care pot cauza decesul persoanei.

Moartea acesteia este suspecta in conditiile in care, modelul era relationat cu Jose Rodrigo Arechiga, cunoscut ca si "El Chino Antrax", fostul lider al gruparii si a fost casatorita cu "El Chavo Felix", cel care a preluat conducerea dupa ce "El Chino" a fost arestat.

Procurorul cazului a declarat ca in corpul modelului au fost gasite substante necunoscute si alcool, insa mai multe detalii vor veni in urma rezultatelor autopsiei.