Englezii vor merge însoțiți de partenere în Qatar, însă fără să încalce regulile stricte pe care qatarezii le au. Soțiile englezilor vor sta pe un vas de croazieră de peste un miliard de lire, care va fi ancorat pe coasta din Doha, informează Daily Star. Soțiile și iubitele jucătorilor din naționala Angliei vor fi cele mai numeroase de la un turneu de peste ocean.

Conform sursei citate, soțiile lui Harry Maguire, Jordan Pickford, Harry Kane și Kieran Trippier vor merge împreună cu iubita lui Jack Grealish, Sasha Attwood. Acestea se vor număra printre cei 6.762 de oaspeți care vor fi la bordul MSC Europa.

Cât costă un pachet de cazare pe MSC Europa

Un pachet de cazare pe vasul ultra-luxos de croazieră, descris ca o „metropolă ultramodernă urbană” costă până la 6.000 de lire. Această metodă de cazare a apărut ca opțiune după ce hotelurile au fost ocupate deja pentru Campionatul Mondial.

Camerele simple vin cu un pat, dulapuri, baie și televizoare, în timp ce cea mai luxoasă cameră la ofertă este MSC Yacht Club Owner's Suite. Aceasta are un balcon mare, baie cu cadă cu hidromasaj, ferestre panoramice din tavan până în podea, dar și zone separate de masă. Vasul are 33 de restaurante și baruri, șase piscine, 14 jacuzzi-uri cu vedere la ocean și o promenadă de aproape 200 de metri.

Pe lângă asta, vasul are și cel mai înalt tobogan din lume, numit The Venom Drop, aflat la 75 de metri înălțime. Pe vas se află și o pistă de mașinuțe bușitoare. Meciurile de la Cupa Mondială vor fi difuzate în amfiteatrul ambarcațiunii, care are 1.153 de locuri.