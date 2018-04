Il mai tineti minte pe Bolo Yeung, adversarul lui Van Damme din "Sport Sangeros"? Cum a ajuns sa arate acum

Ani anii '80 era plin de muschi.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Bolo Yeung, sau pe numele sau adevarat Yang Sze, este un simbol al cinematografiei de acum 30 de ani, cand era unul dintre cei mai cunoscuti actori in personajul "baiatului rau".

Acesta a ajuns cunoscut in 1973, la varsta de 27 de ani, cand a jucat alaturi de Bruce Lee in "Enter the Dragon", unul dintre cele mai tari filme din istorie, care a reusit sa stranga peste 100 de milioane de dolari la Box Office, cu un buget de 100 de ori mai mic.

Dupa consacrarea din filmul cu Bruce Lee, Bolo Yeung a avut un alt rol extrem de apreciat, cand a fost nemesisul lui Van Damme in "Bloodsport", film ce a aparut 15 ani mai tarziu, in 1988, si care a fost de asemenea o senzatie ca incasari, avand un profit de 60 de milioane de dolari cu doar 2 milioane investite.

Filmul a fost insa lansarea in cariera de actor a lui Jean Claude Van Damme, unul dintre cei mai cunoscuti actori din istorie, iar Bolo Yeung a ramas in memoria fanilor ca adversarul sau "clasic".

Cei doi au ramas insa prieteni in viata privata, vizitandu-se des, chiar daca actorul chinez si-a incheiat practic cariera in 1997, in ultimii 20 de ani avand doar 2 aparitii in productii mai mici.

Ajuns la 71 de ani, Bolo nu mai are fizicul din tinerete, care l-a consacrat, insa a ramas in adept al vietii sanatoase si al miscarii.