Halucinant! Femeia care a declansat SCANDALUL MONSTRU in Liga 2 cu fotbalistul parior e arbitru in Romania si face VIDEOCHAT! Ipostazele incredibile in care a fost surprinsa

Marius Ionita, fundasul Gloriei Buzau, a fost protagonistul unui scandal monstru dupa ce iubita l-a deconspirat ca a pariat pe propria echipa.

Femeia l-a dat de gol pe iubitul sau, dupa ce a descoperit ca a fost inselata, trimitand in presa conversatiile cu el in timp ce vorbea despre pariurile pe propria echipa. Recent, au aparut imagini cu femeia, a carei identitate ar fi fost divulgata.



Ioana Golea ar fi fosta iubita a lui Ionita. Tanara este arbitru in Romania, insa s-ar ocupa de multa vreme si cu videochatul, anunta playsport.ro, care a intrat in posesia unor poze incriminatoare cu femeia arbitru. Dovezile ar fi fost trimise sub forma anonima ca o replica pentru modul in care si-a deconspirat iubitul.

Marius Ionita este anchetat de Comisia de Etica si Disciplina a clubului dupa informatiile pe care Ioana le-a oferit in presa, astfel ca nu are drept de joc pana cand cercetarile nu sunt incheiate.