Fiecare școală va primi 9.500 de euro, alături de două laptopuri oferite de Altex și 10 mingi de fotbal oferite de Nike, partenerii proiectului "Școlile Generației de Aur".



Prima oprire a fost la o școală din Calafat, acolo unde fostul mare fundaș a vorbit și despre rezultatul alegerilor prezidențiale.



Gică Popescu, care în momentul de față este consilier al premierului în probleme ce țin de sport, și-a arătat disponibilitatea de a lucra și cu următorul lider care va prelua această funcție după alegerile parlamentare ce vor avea loc săptămâna viitoare.

Gică Popescu, dispus să colaboreze și cu viitorul premier



"A fost surprinzător. Asta este democrația. Fiecare poate să pună ștampila pe cine dorește, cee ce este un lucru nemaipomenit.



Nu (nu îl iubesc politicienii - n.r.). Eu am fost în continuare consilierul premierului pe probleme de sport. Am rămas în afara sferei politice. Cred că pot face lucruri foarte bune din poziția în care sunt. Cred că am și făcut. Multe dintre ele nu se știu, dar mai bine să rămână acolo neștiute, pentru că atunci au valoare decât când ies la suprafață.



Dacă următorul Guvern, indiferent de cum va arăta, va avea planuri pentru sport, de ce nu? (va continua în funcția de consilier al prim-ministrului - n.r.)", a spus Gică Popescu.



