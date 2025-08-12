Fostul fundaș olandez a fost condamnat la șapte ani de închisoare și la plata unei amenzi de ordinul milioanelor de euro pentru rolul său în traficul a 700 de kilograme de cocaină, scrie hln.be.



Anchetatorii au ajuns la Stam și la fratele său, Rudi (43 de ani), după ce au reușit să spargă mai multe conversații criptate. Suspiciunile inițiale erau uriașe, fostul fotbalist fiind urmărit pentru implicare în transporturi care totalizau peste 2.200 de kilograme de cocaină, deși o parte din aceste operațiuni au eșuat.



"Nu sunt un baron al drogurilor"



În timpul procesului, Ronnie a încercat să minimizeze implicarea sa, susținând că multe dintre discuțiile din chat-uri erau simple lăudăroșenii. "Nu sunt un baron al drogurilor. În comparație cu băieții mari, eu sunt jos de tot pe scară", a zis olandezul. El a recunoscut totuși implicarea într-un transport de 20 de kilograme de cocaină din Brazilia, pentru care ar fi primit drept recompensă echivalentul unui kilogram.



Judecătorii l-au considerat pe Ronnie, alături de fratele său, o "verigă în comerțul internațional pe scară largă cu droguri de mare risc". Deși l-au achitat pentru două capete de acuzare, inclusiv pentru implicarea într-o captură de 893 de kilograme, magistrații au găsit suficiente probe pentru rolul său în pregătirea importului a 700 de kilograme de cocaină din Chile. Potrivit instanței, conversațiile arată că Stam a avut un "rol determinant și de coordonare" în această operațiune.



Astfel, deși procurorii ceruseră o pedeapsă mult mai mare, Ronnie Stam a fost condamnat la șapte ani de închisoare. Fratele său, Rudi, a primit 3,5 ani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea și o amendă de 30.000 de euro, cei doi frați sunt obligați să plătească statului aproximativ 1,7 milioane de euro, sumă considerată a fi câștig ilicit.

