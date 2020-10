Filmul din Romania propus la premiile Oscar! Performanta incredibila a jurnalistilor a facut inconjurul lumii!

Documentrarul 'Colectiv' a fost propus pentru premiile Oscar!

Documentarul realizat de romanul Alexander Nanau cu ajutorul investigatiilor din Gazeta Sporturilor, a devenit propunerea Romaniei la cele mai importante premii din lumea cinematografiei. 'Colectiv' a fost propus la categoria 'Cel mai bun film strain', dar si la categoria documentar de catre compania americana Magnolia.

Filmul pune accent pe schimbarea societatii romanesti dupa tragedia petrecuta in urma cu 5 ani, pe data de 30 octombrie in clubul cu acelasi nume.

"'Colectiv' rezoneaza in orice oras sau tara unde cei slabi si in nevoi sufera in timp ce cei bogati devin si mai bogati si unde nici cel mai ingrozitor scandal nu poate sa ii faca pe oameni sa iasa din apatie si sa mearga la urne", scrie Los Angeles Times.

Magnolia Pictures, cei care propun 'Colectiv' pentru categoria documentar au produs un trailer special pentru lansarea filmului in Statele Unite, pe data de 20 noiembrie.

Propunererile nu echivaleaza cu o nominalizare, care este facuta in urma a votului a sute de specialisti in cinematografie din intreaga lume. Va fi alcatuita o lista de 15 filme pe categorie, iar apoi nominalizarile se reduc la 5 filme pe categorie.