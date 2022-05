Dublă victorie! Și-a distrus adversarul în ring, apoi s-a pus în genunchi pentru a-și cere iubita în căsătorie 

Stevenson i-a adus prima înfrângere din carieră lui Oscar Valdez, reușind să unifice centurile WBO și WBC. Luptătorul a câștigat prin decizie unanimă, asta după ce a obținut următoarele rezultate 117-110, 118-109 și 119-109.

Cariera mexicanului a fost impecabilă până la duelul cu Stevenson, având 30-0 în dreptul său la capitolul victorii.

După victorie, apropiații lui Shakur Stevenson au urcat în ring, pentru a sărbători alături de el, iar printre ei s-a aflat și iubita lui Young Lyric. Luptătorul se afla în timpul interviului de la final și a făcut un gest superb. S-a pus în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, care a acceptat pe loc.

SHE SAID YES ????@shakurstevenson popped the question after his big win. @ESPNRingside #ValdezStevenson pic.twitter.com/xq2biWndQ4