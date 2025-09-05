David Popovici, campion și la pescuit! Medalia: un crap uriaș

Ultimele medalii câștigate de David Popovici au fost la Campionatele Mondiale de natație din Singapore. A cucerit aurul atât la proba 100 m liber, cât și la 200 m liber. Înainte de asta, Popovici a câștigat aurul olimpic la Paris 2024.

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Transferul lui Mihăilă în Turcia, un pas în spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan

Sursă Foto: David Popovici Instagram



După o vară cu antrenamente grele și performanțe uluitoare, David Popovici a ieșit din bazin și a mers pe malul râului... la pescuit! Înotătorul român a prins și un crap uriaș, care la prima vedere ar avea între opt și nouă kilograme.



”Binișor pentru un începător”, a scris David Popovici pe Facebook. Fotografiile au stârnit un val de reacții: peste 20.000 de aprecieri și o sumedenie de comentarii.



David Popovici, ambasador pentru un brand de top: "Copilul din mine se bucură autentic"



David Popovici știe și cum să-și gestioneze imaginea. Sportivul de la CS Dinamo a devenit miercuri ambasador pentru un brand de lux.



"Campionul olimpic, mondial si european David Popovici devine primul Friend of the Brand Porsche din România", se arată într-un comunicat Porsche.



"În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Și da… copilul din mine se bucură autentic", a scris pe Facebook dublul campion mondial de la Singapore.

”Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România,” a spus Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România, importatorul oficial Porsche. ”Realizările remarcabile și personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admirați sportivi ai planetei. Faptul că David își urmează visurile pe plan profesional și face acest lucru în timp ce alege să conducă o mașină Porsche întărește legătura sa naturală cu marca, atât în calitate de client, cât și de ambasador la nivel național”.

