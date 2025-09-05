FOTO David Popovici, campion și la pescuit! Medalia: un crap uriaș

David Popovici, campion și la pescuit! Medalia: un crap uriaș Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

David Popovici (20 de ani) este campion cunoscut pe toate meridianele!

TAGS:
david popovici
Din articol

Ultimele medalii câștigate de David Popovici au fost la Campionatele Mondiale de natație din Singapore. A cucerit aurul atât la proba 100 m liber, cât și la 200 m liber. Înainte de asta, Popovici a câștigat aurul olimpic la Paris 2024.

David Popovici, campion și la pescuit! Medalia: un crap uriaș

  • 2222
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: David Popovici Instagram

După o vară cu antrenamente grele și performanțe uluitoare, David Popovici a ieșit din bazin și a mers pe malul râului... la pescuit! Înotătorul român a prins și un crap uriaș, care la prima vedere ar avea între opt și nouă kilograme. 

”Binișor pentru un începător”, a scris David Popovici pe Facebook. Fotografiile au stârnit un val de reacții: peste 20.000 de aprecieri și o sumedenie de comentarii.

David Popovici, ambasador pentru un brand de top: "Copilul din mine se bucură autentic"

David Popovici știe și cum să-și gestioneze imaginea. Sportivul de la CS Dinamo a devenit miercuri ambasador pentru un brand de lux.

"Campionul olimpic, mondial si european David Popovici devine primul Friend of the Brand Porsche din România", se arată într-un comunicat Porsche.

"În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Și da… copilul din mine se bucură autentic", a scris pe Facebook dublul campion mondial de la Singapore.

”Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România,” a spus Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România, importatorul oficial Porsche. ”Realizările remarcabile și personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admirați sportivi ai planetei. Faptul că David își urmează visurile pe plan profesional și face acest lucru în timp ce alege să conducă o mașină Porsche întărește legătura sa naturală cu marca, atât în calitate de client, cât și de ambasador la nivel național”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
Un chirurg britanic a fost condamnat la &icirc;nchisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
ARTICOLE PE SUBIECT
E-MIL prezintă Pastila de Sport: Rom&acirc;nia - Kosovo la U21, &icirc;n direct pe VOYO și la Pro Arena de la 18:30. Primul test pentru Curelea
E-MIL prezintă Pastila de Sport: România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena de la 18:30. Primul test pentru Curelea
ULTIMELE STIRI
Transferul lui Mihăilă &icirc;n Turcia, un pas &icirc;n spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan
Transferul lui Mihăilă în Turcia, un pas în spate? Răspunsul lui Silviu Bogdan
Becali a dezvăluit ce transfer i-a propus Florin Tănase: &rdquo;Băi, nea Gigi, e fotbalist!&rdquo;
Becali a dezvăluit ce transfer i-a propus Florin Tănase: ”Băi, nea Gigi, e fotbalist!”
Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa
Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa
Florin Tănase a propus un jucător la FCSB: &bdquo;Băi, nea Gigi, e fotbalist!&rdquo;
Florin Tănase a propus un jucător la FCSB: „Băi, nea Gigi, e fotbalist!”
Djokovic - Alcaraz, episodul 9, &icirc;n semifinalele US Open 2025. Avantajul nebănuit al s&acirc;rbului, mai bătr&acirc;n cu 16 ani
Djokovic - Alcaraz, episodul 9, în semifinalele US Open 2025. Avantajul nebănuit al sârbului, mai bătrân cu 16 ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;

Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

CITESTE SI
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

stirileprotv Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

stirileprotv Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

stirileprotv În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!