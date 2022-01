David Beckham și-a cumpărat o nouă "jucărie". Cum arată iahtul de lux pe care a dat 10 milioane de dolari 

Britanicul a achiziționat de curând un iaht de lux, evaluat la aproximativ 10 milioane de dolari, ambarcațiune denumită Seven, precum numărul de pe tricoul cu care a evoluat timp de șase ani la Manchester United. În plus, Harper Seven este și numele fetei sale.

Împreună cu părinții și cu soția sa, Victoria Beckham, fostul fotbalist a inaugurat iahtul cu o plimbare la Miami.

Noua achiziție a lui David Beckham este 'parcată' aproape de penthouse-ul de 26 de milioane de dolari pe care starul îl deține în Miami.

Iahtul poate primi zece oaspeți în cele cinci camere pe care le are. "Este mult fier pe această barcă și sticlă. Este înconjurat de sticlă. Este un fel de mic palat de cristal", a declarat Alberto Galassi, directorul executiv al celor de la Ferretti.