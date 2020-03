FOTBALUL, INTERZIS PRIN ORDONANTA MILITARA in Romania! Ministrul de Interne a anuntat noi masuri restrictive pe teritoriul tarii! Ce se intampla de maine

Marcel Vela a facut noi precizari la sediul MAI.

Dupa ce Klaus Iohannis a declarat in aceasta dupa-amiaza ca "masurile care erau recomandate devin obligatorii", ministrul Marcel Vela a anuntat noile masuri din ordonanta militara numarul 3.

Astfel, va fi interzisa orice deplasare in afara domiciliului fara un motiv intemeiat. Exceptie fac deplasarile catre locul de munca si retur sau iesirile pentru a realiza cumparaturile de stricta necesitate.

Marcel Vela a tinut sa precizeze faptul ca activitatile de grup sunt strict interzise. "Am vazut ca unii ies sa joace fotbal, dar asta reprezinta activitate de grup si este interzisa!". Luand in calcul noile masuri, cluburile nu vor putea relua antrenamentele pana cand starea de urgenta pe teritoriul Romaniei nu va fi ridicata.

In ordonanta militara 3 se specifica ca persoanelor le este interzista circulatia, cu urmatoarele exceptii: deplasarea in scop profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza, deplasarea pentru asistenta medicala, deplasari pentru ingrijirea copilului sau asistenta persoanelor bolnave, deplasari pentru sport in apropierea locuintei, deplasarea pentru donarea de sange, deplasarea pentru voluntariat, pentru activitati agricole.

De asemenea, persoanele peste 65 de ani, care sunt cele mai vulnerabile la noul virus, au voie sa circule doar in intervalul orar 11-13 pentru a face cumparaturi, pentru asistenta medicala sau pentru necesitatile animaelor. Circulatia este permisa in afara intervalului pentru activitati profesionale sau agricole.

Angajatii care se deplaseaza la locul de munca vor trebui sa prezinte, in cazul in care organele legii le vor solicita, legitimatia de serviciu si adeverinta de la angajator.

Ordonanta militara 3 intra in vigoare incepand de maine, 25 marie, ora 12.