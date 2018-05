Campioana Romaniei la fotbal feminin va deveni in aceasta vara "U" Cluj

CFF Olimpia Cluj, cel ma important club de fotbal feminin din Romania, care a castigat in acest an al optulea titlu de campioana natioanala consecutiv, va intra in familia "U" Cluj.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Incepand cu sezonul 2018-2019, Olimpia Cluj-Napoca va face parte din brandul "U" Cluj, clubul ardelean avand sectii de fotbal masculin, handbal (feminin si masculin), baschet (feminin si masculin), rugby (feminin si masculin), volei (feminin si masculin), tenis, atletism, box, culturism&fitness, echitatie, haltere, judo, lupte, natatie, patinaj, schi fond, scrima si scrabble.

"In urma acestei invitatii, am acceptat schimbarea numelui. Incepand din sezonul urmator ne vom numi Asociatia Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj si vom juca in UEFA Women’s Champions League sub brandul "U Olimpia Cluj". Este practic o certificare a faptului ca toate fetele de la clubul nostru sunt suporteri ai Universitatii Cluj, de ani de zile participam la meciurile de baschet, fotbal, handbal, iar multe fete sunt studente la Universitatea din Cluj, astfel trecerea de la Olimpia la Universitatea Olimpia a fost foarte simpla. Consider ca este un pas inainte in istoria clubului nostru. Olimpia va schimba simbolurile incepand din sezonul urmator al UEFA Women’s Champions League, va juca in alb-negru, sub simbolul "U" Cluj si speram sa ducem numele cat mai departe in aceasta competitie. Data limita este 1 iunie, de aceea am preferat sa facem acum acest anunt, urmand ca tot ceea ce inseamna documente concrete sa fie prezentate in cadrul unei conferinte de presa. Titlul cu numarul opt il dedicam tuturor suporterilor Universitatii Cluj, practic ne simtim parte din familia "U" Cluj si speram sa fie un nou inceput pentru istoria clubului nostru", a declarat presedintele clubului, Alin Cioban.

Echipa CFF Olimpia Cluj are in palmares 7 titluri de campioana nationala, 6 Cupe ale Romaniei si mai multe participari in UEFA Women's Champions League, cel mai bun rezultat fiind inregistrat in sezonul 2012-2013, cand a ajuns pana in "optimile" competitiei, unde a fost eliminata de A.S.D. Torres Calcio Femminile (Italia). De asemenea, clubul clujean a ajutat si echipa natioanala feminina a Romaniei cu multe jucatoare. De exemplu, la ultima actiune a reprezentativei de senioare, adica meciurile din cadrul turneului amical Gold City Cup, clubul a avut 9 jucatoare selectionate. Echipa masculina "U" Cluj joaca pe Cluj Arena si a promovat in aceasta vara in Liga a 2-a.

Autor: Gabriel Chirea