Cântăreața a vrut să facă o fotografie cu prima alegere în draft-ul NBA din 2023, în momentul în care s-a intersectat cu el pe holul unui hotel din Las Vegas, însă a fost pălmuită de bodyguard-ul sportivului. Britney a scris pe Instagram despre incident, la o zi după ce a avut loc, asta și după ce a chemat poliția, însă autoritățile au decis să nu dea curs plângerii.

Britney Spears, noi explicații în cazul incidentului cu bodyguard-ul lui Victor Wembanyama

Britney a decis să și vorbească despre incident și a realizat un clip în care comentează subiectul, însă relatările sale nu corespund cu imaginile de la incident. TMZ a publicat filmarea cu momentul, iar acolo se vede cum Britney este pălmuită, însă nu doborâtă la pământ, așa cum susține în ultimul clip postat.

„Voiam să împărtășesc cu voi un incident ce a avut loc în Vegas, despre care mulți oameni vorbesc. Am auzit că se mănâncă mult rahat despre asta, de aceea am decis să vorbesc eu. Spuneau că meritam să fiu lovită și că bodyguard-ul își făcea treaba, protejându-și clientul. Am fost înconjurată de cei mai faimoși oameni din lume, NSYNC, erau fete care mă dădeau la o parte și se aruncau pe ei, eram împinsă de fetițe de 12-13 ani care voiau să îmi facă poze. Bodyguarzii mei nici măcar o dată nu le-au atins sau s-au apropiat de ele.

Punctul meu este că nu am apreciat deloc că unele persoane au spus că am meritat să fiu lovită, pentru că nicio femeie nu merită vreodată să fie lovită. Doar l-am atins pe spate și am fost lovită cu dosul palmei, m-am împiedicat și am căzut la podea, prietenul meu m-a ridicat și m-a îmbrățișat. Am primit scuze la masă la 30 de minute distanță, însă încă nu am primit scuze publice”, spune Britney în clipul postat.

Britney Spears, lovită de bodyguard-ul lui Victor Wembanyama

Britney a scris pe Instagram despre întâmplarea traumatizantă prin care a trecut, dezvăluind care este versiunea sa asupra faptelor.

„Experiențele traumatizante nu sunt noi pentru mine și am trecut prin destul de multe. Nu am fost pregătită pentru ce mi s-a întâmplat. Am recunoscut un atlet în lobby-ul hotelului meu când mă îndreptam spre cină. Apoi am mers către un restaurant de la un hotel diferit și l-am văzut din nou.

Am decis să îl abordez și să îl felicit pentru succesul pe care îl are. Era foarte multă gălăgie, așa că l-am bătut pe umăr pentru a-i atrage atenția. Am văzut declarația jucătorului care a spus că 'l-am apucat pe la spate', însă doar l-am atins pe umăr. Bodyguardul său m-a lovit în față cu dosul palmei fără să se uite înapoi, în fața mulțimii. Aproape m-a lăsat inconștientă și a făcut ca ochelarii să îmi cadă de pe ochi.

Sunt asaltată tot timpul de oameni. De fapt, în acea seară am fost înconjurată de un grup de cel puțin 20 de fani. Securitatea mea nu a lovit pe niciunul dintre ei.

Povestea este jenantă pentru a fi împărtășită, însă s-a scris deja despre asta. Cu toate astea, cred că e important să o împărtășesc și să transmit persoanelor publice să seteze un exemplu și să trateze pe toată lumea cu respect. Prea multă violență fizică se desfășoară în această lume, des în spatele ușilor. Sprijin toate victimele și mă gândesc la voi toți!! Încă nu am primit scuze publice de la jucător, bodyguardul său sau reprezentanții, sper să facă asta.

Prețuiesc dragostea și sprijinul pe care le primesc în acest moment. Mulțumesc autorităților din Las Vegas pentru sprijin”, a scris Britney Spears pe Instagram.

After seeing the video of the Britney Spears/Victor Wembanyama incident… I dunno man. It looks like the bodyguard saw a hand in his peripheral vision suddenly reaching for his client (that he’s paid to protect.) It appears that he blindly threw the hand back and away from… pic.twitter.com/kVE9qb2zXJ — Amiri King (@AmiriKing) July 7, 2023

Reacția lui Victor Wembanyama după incidentul cu Britney Spears

Întrebat despre incident, Wembanyama a relatat versiunea sa: „Nu m-am putut opri. Persoana respectivă mă striga: 'Sir, sir' și m-a apucat de la spate. Nu am văzut ce s-a întâmplat pentru că mergeam drept și nu m-am oprit. M-a apucat din spate, nu m-a atins pe umăr, m-a apucat din spate. Știu doar că bodyguard-ul a împins-o. Nu știu cu câtă forță, însă a împins-o. Nu m-am oprit să mă uit, mergeam să mă bucur de cină”.