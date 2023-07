Victor Wembanyama (19 ani) este prima alegere în draft-ul NBA din 2023, astfel că are parte de extrem de multă atenție în ultimul timp. Baschetbalistul evoluează pentru San Antonio Spurs, iar recent a fost implicat într-un scandal major, după ce bodyguard-ul său a lovit-o pe Britney Spears.

Incidentul s-a petrecut în lobby-ul unui hotel din Las Vegas, când artista se îndrepta spre sportiv, care mergea către restaurant, însoțit de un om de pază. Cel din urmă a lovit-o pe cântăreață, care a depus plângere la poliție în acest sens. După incident, Wembanyama a declarat că bodyguard-ul a reacționat după ce persoana respectivă alergase după el și l-a cuprins din spate, în timp ce varianta cântăreței a fost că doar îl atinsese pe spate.

Publicația TMZ a intrat în posesia clipului filmat de cineva aflat la fața locului, în care se vede cum Britney aleargă după baschetbalist și îl strigă, iar când ajunge la el și îl atinge, bodyguard-ul acestuia o lovește cu palma peste față. În acel moment, cineva strigă „Hei, este Britney Spears”, însă sportivul nu se întoarce în niciun moment, continuându-și drumul către restaurant.

