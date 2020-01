BREAKING NEWS | "Sa-mi bag... in rasa voastra!" Reactie halucinanta a soferului de BMW dupa scandalul cu vatmanul! Ce a spus

Reactie incredibila a soferului de BMW care a fost implicat intr-un scandal cu un vatman.

Mark Simion a fost implicat intr-un accident in traficul din Bucuresti, dupa ce masina in care se afla a fost lovita intentionat de un tramvai. Simion este posesorul unui autoturism marca BMW si in acel moment era oprit pe sinele de tramvai, lucru care l-a infuriat pe vatman.

Acesta nu a suportat cand a fost luat la rost pe retelele de socializare si a avut o reactie halucinanta:

"Sa-mi bag… in rasa voastra de romani prosti si spurcati, bai b… f… in c…, nu-ti e rusine sa vorbesti de mine, nu te uiti la tine f… de lake balake. Sa va iau in … asta a mea de cioara ca tot ma faceti "cioara" pe toti astia care mai vorbiti prost de mine si "sunteti corecti" cum ar veni, f… mamele in … Si bai nebunule ranje se spune acolo la tine in Damaroaia f… de taran prost", a fost raspunsul lui Mark Simion pentru cei care l-au criticat.

Mark Simion a fost fotbalist in trecut si evoluat in ligile inferioare din Romania, la CSA Steaua, Carmen Bucuresti si Metaloglobus Bucuresti. Acesta a renuntat la cariera sa din cauza unei accidentari, insa planul sau este sa devina antrenor.