Andrew Tate, reacție ironică după ce a fost reținut de DIICOT pentru trafic de persoane și viol! Ce a postat 

Andrew și Tristan Tate au fost în centrul controverselor în ultimii ani, în special prin prisma declarațiilor făcute de-a lungul timpului de Andrew, cel care este și cel mai cunoscut dintre cei doi. Andrew Tate a câștigat numeroase titluri internaționale în kickboxing în carieră, fiind numit și al doilea cel mai bun luptător din lume, la categoria sa, în anul 2012.

Acesta și-a construit o avere după retragerea din sport, însă a devenit rapid un personaj controversat, fiind reținut de autorități în repetate rânduri. Mai mult, recent a fost interzis de pe toate rețelele de socializare pentru o serie de declarații scandaloase făcute, însă a revenit pe Twitter după ce Elon Musk a preluat compania.

După ce a fost ridicat de DIICOT de la domiciliul din Pipera, împreună cu fratele său, Andrew Tate a postat un mesaj ironic pe contul de Twitter, asta după ce în ultimele zile a avut o dispută indirectă cu activista Greta Thunberg.

„Matrix și-a trimis agenții”, a scris Tate pe Twitter, făcând o aluzie conform căreia populația este controlată de o organizație secretă.

The Matrix sent their agents.