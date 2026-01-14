Sâmbătă sunt programate 16 meciuri în direct, iar duminică alte 12 partide, într-un adevărat maraton sportiv.
Vineri, 16 ianuarie 2026 – EURO 2026 și Ligue 1 LIVE pe VOYO
Handbal – Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
19:00 – Portugalia 🇵🇹 vs România 🇷🇴
19:00 – Slovenia 🇸🇮 vs Muntenegru 🇲🇪
19:00 – Islanda 🇮🇸 vs Italia 🇮🇹
21:30 – Danemarca 🇩🇰 vs Macedonia de Nord 🇲🇰
21:30 – Feroe 🇫🇴 vs Elveția 🇨🇭
21:30 – Ungaria 🇭🇺 vs Polonia 🇵🇱
Fotbal – Ligue 1 (DIRECT)
20:00 – Monaco vs Lorient
22:00 – PSG vs Lille
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – Ziua record: 16 meciuri LIVE pe VOYO
Premier League (DIRECT)
14:30 – Manchester United vs Manchester City
17:00 – Chelsea vs Brentford
17:00 – Leeds vs Fulham
17:00 – Liverpool vs Burnley
17:00 – Sunderland vs Crystal Palace
17:00 – Tottenham vs West Ham
19:30 – Nottingham Forest vs Arsenal
Ligue 1 (DIRECT)
18:00 – Lens vs Auxerre
20:00 – Toulouse vs Nice
22:00 – Angers vs Marseille
Handbal – Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
19:00 – Austria 🇦🇹 vs Spania 🇪🇸
19:00 – Ucraina 🇺🇦 vs Franța 🇫🇷
19:00 – Croația 🇭🇷 vs Georgia 🇬🇪
21:30 – Serbia 🇷🇸 vs Germania 🇩🇪
21:30 – Cehia 🇨🇿 vs Norvegia 🇳🇴
21:30 – Suedia 🇸🇪 vs Olanda 🇳🇱
Duminică, 18 ianuarie 2026 – 12 meciuri LIVE pe VOYO
Ligue 1 (DIRECT)
16:00 – Strasbourg vs Metz
18:15 – Nantes vs Paris FC
18:15 – Rennes vs Le Havre
21:45 – Lyon vs Brest
Premier League (DIRECT)
16:00 – Wolves vs Newcastle
18:30 – Aston Villa vs Everton
Handbal – Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
19:00 – Macedonia de Nord 🇲🇰 vs Portugalia 🇵🇹
19:00 – Muntenegru 🇲🇪 vs Feroe 🇫🇴
19:00 – Polonia 🇵🇱 vs Islanda 🇮🇸
21:30 – România 🇷🇴 vs Danemarca 🇩🇰
21:30 – Elveția 🇨🇭 vs Slovenia 🇸🇮
21:30 – Italia 🇮🇹 vs Ungaria 🇭🇺
Handbal feminin și sport de contact LIVE pe PRO Arena
Handbal feminin – Liga Florilor (DIRECT)
Miercuri, 14 ianuarie | 15:00 – HC Zalău vs Gloria Bistrița
Miercuri, 14 ianuarie | 17:30 – Minaur Baia Mare vs CSM București
Sâmbătă, 17 ianuarie | 17:30 – SCM Râmnicu Vâlcea vs Dunărea Brăila
Duminică, 18 ianuarie | 17:30 – CSM Tg. Jiu vs SCM Craiova
Miercuri, 21 ianuarie | 17:30 – Gloria Bistrița vs CSM Tg. Jiu
Sport de contact
Sâmbătă, 17 ianuarie | 22:30 – Box Mania
Duminică, 18 ianuarie | 22:30 – ONE Friday Fights 138 (Kickboxing)
Unde vezi toate meciurile din weekend
VOYO – Premier League, Ligue 1, EHF EURO 2026
PRO Arena – handbal feminin și sport de contact
sport.ro – program complet, știri, reacții și rezumate