Sâmbătă sunt programate 16 meciuri în direct, iar duminică alte 12 partide, într-un adevărat maraton sportiv.

Vineri, 16 ianuarie 2026 – EURO 2026 și Ligue 1 LIVE pe VOYO

Handbal – Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

 19:00 – Portugalia 🇵🇹 vs România 🇷🇴

 19:00 – Slovenia 🇸🇮 vs Muntenegru 🇲🇪

 19:00 – Islanda 🇮🇸 vs Italia 🇮🇹

 21:30 – Danemarca 🇩🇰 vs Macedonia de Nord 🇲🇰

 21:30 – Feroe 🇫🇴 vs Elveția 🇨🇭

 21:30 – Ungaria 🇭🇺 vs Polonia 🇵🇱

Fotbal – Ligue 1 (DIRECT)

 20:00 – Monaco vs Lorient

 22:00 – PSG vs Lille

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – Ziua record: 16 meciuri LIVE pe VOYO

Premier League (DIRECT)

 14:30 – Manchester United vs Manchester City

 17:00 – Chelsea vs Brentford

 17:00 – Leeds vs Fulham

 17:00 – Liverpool vs Burnley

 17:00 – Sunderland vs Crystal Palace

 17:00 – Tottenham vs West Ham

 19:30 – Nottingham Forest vs Arsenal

Ligue 1 (DIRECT)

 18:00 – Lens vs Auxerre

 20:00 – Toulouse vs Nice

 22:00 – Angers vs Marseille

Handbal – Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

 19:00 – Austria 🇦🇹 vs Spania 🇪🇸

 19:00 – Ucraina 🇺🇦 vs Franța 🇫🇷

 19:00 – Croația 🇭🇷 vs Georgia 🇬🇪

 21:30 – Serbia 🇷🇸 vs Germania 🇩🇪

 21:30 – Cehia 🇨🇿 vs Norvegia 🇳🇴

 21:30 – Suedia 🇸🇪 vs Olanda 🇳🇱

Duminică, 18 ianuarie 2026 – 12 meciuri LIVE pe VOYO

Ligue 1 (DIRECT)

 16:00 – Strasbourg vs Metz

 18:15 – Nantes vs Paris FC

 18:15 – Rennes vs Le Havre

 21:45 – Lyon vs Brest

Premier League (DIRECT)

 16:00 – Wolves vs Newcastle

 18:30 – Aston Villa vs Everton

 Handbal – Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

 19:00 – Macedonia de Nord 🇲🇰 vs Portugalia 🇵🇹

 19:00 – Muntenegru 🇲🇪 vs Feroe 🇫🇴

 19:00 – Polonia 🇵🇱 vs Islanda 🇮🇸

 21:30 – România 🇷🇴 vs Danemarca 🇩🇰

 21:30 – Elveția 🇨🇭 vs Slovenia 🇸🇮

 21:30 – Italia 🇮🇹 vs Ungaria 🇭🇺

Handbal feminin și sport de contact LIVE pe PRO Arena

Handbal feminin – Liga Florilor (DIRECT)

 Miercuri, 14 ianuarie | 15:00 – HC Zalău vs Gloria Bistrița

 Miercuri, 14 ianuarie | 17:30 – Minaur Baia Mare vs CSM București

 Sâmbătă, 17 ianuarie | 17:30 – SCM Râmnicu Vâlcea vs Dunărea Brăila

 Duminică, 18 ianuarie | 17:30 – CSM Tg. Jiu vs SCM Craiova

 Miercuri, 21 ianuarie | 17:30 – Gloria Bistrița vs CSM Tg. Jiu

Sport de contact

 Sâmbătă, 17 ianuarie | 22:30 – Box Mania

 Duminică, 18 ianuarie | 22:30 – ONE Friday Fights 138 (Kickboxing)

 Unde vezi toate meciurile din weekend

VOYO – Premier League, Ligue 1, EHF EURO 2026

PRO Arena – handbal feminin și sport de contact

sport.ro – program complet, știri, reacții și rezumate