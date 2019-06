VIDEO FABULOS! Bunicile care joaca fotbal, cel mai tare video pe care o sa il vezi saptamana asta

La Saint-Etienne, in Franta, s-a organizat meciul demonstrativ "Soccer Grannies", dedicat fotbalistelor cu varsta de peste 60 de ani.

Intalnirea a fost prilejuita de Campionatul Mondial de fotbal feminin, care se desfasoara in perioada 7 iunie-7 iulie, in Franta. Daca la fotbalistele mai tinere, in cadrul acestei competitii, Franta a castigat Grupa A, cu maximum de puncte, dupa ce a invins Coreea de Sud (4-0), Norvegia (2-1) si Nigeria (1-0), iar Africa de Sud a terminat ultima in Grupa B, fiind invinsa pe linie de Spania (3-1), China (1-0) si Germania (4-0), in partida rezervata celor de varsta a treia situatia a stat exact invers.

Cantonamentul de 12 zile nu a fost indeajuns pentru bunicutele franceze de la "Mamies Foot" („Bunicile fotbaliste”), care au pierdut cu 10-0 in fata echipei sud-africane "Vakhegula Vakhegula" („Bunicutele- Bunicutele”). Participantele au avut varste cuprinse intre 60 si 84 de ani, iar cea mai batrana fotbalista de pe teren a fost frantuzoaica Francine (84 ani), care a suferit doua operatii de inlocuire de sold. Bunicutele au alergat, au sutat si au driblat, aratand inca o data ca fotbalul chiar e un sport care poate fi jucat de oricine.

Echipa africana a fost fondata inainte de Cupa Mondiala din 2010, gazduita chiar de Africa de Sud, si de atunci joaca meciuri amicale si participa la diverse turnee pe tot globul. Dupa meci, toate participantele au vizitat stadionul „Geoffroy Guichard” si „Musée des Verts” si au dat interviuri pentru TF1, M6 si RTL.