Urmasul lui Doroftei din Ploiesti e un mic GENIU: master in limbi straine si campion la LEGO. VIDEO

Urmasul lui Doroftei e un mic geniu. Baiatul din Ploiesti e pasionat de lego si invata limbi straine.

Andrei isi foloseste nu doar pumnii, ci si mintea in ring. Vicecampion european la box, el are un master in limba engleza la Cambridge si a castigat mai multe concursuri de lego

Andrei a schimbat manusile. Pana sa faca box, pustiul a fost portar la juniorii Petrolului.