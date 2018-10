"Unde-i vaca nenorocitule? N-ai avut grija de vaca!" Amintiri din copilaria lui Morosanu! Ce a facut luptatorul inaintea meciului de pe 19 octombrie, la Pro TV

Fiu de padurar, Morosanu si-a retrait copilaria la tzara! Moartea din Carpati a muls vaca si s-a intors pe bancile scolii!

Morosanu a crescut in comuna Grajduri, langa Iasi. Ajutat de La Maruta, Morosanu si-a adus aminte de toate traznaile din copilarie!

"Aici jucam fotbal, in fiecare seara jucam fotbal, dupa ce mulgeam vaca! Am pascut vaca, fugea vaca prin padure, n-o gaseam noaptea, venea tata, unde-i vaca, nenorocitule, n-ai avut grija de vaca!" povesteste Morosanu.

"De toate l-am invatat sa faca si treaba, orice lucru. Si la coasa si la vaca!" spune Petrica Morosanu, tatal sportivului.

Morosanu a jucat fotbal cu fratele lui, a fost la vie si a hranit animalele din curte. Morosanu s-a intors si pe bancile scolii.