Senzatia Statelor Unite la atletism, prinsa dopata cu marijuana! Ar putea rata Jocurile Olimpice dupa ce a fost testata pozitiv

Jocurile Olimpice de la Tokyo incep pe 23 iulie.

Sha'Carri Richardson (21 ani) este una dintre revelatiile atletismului dupa rezultatele extrem de bune obtinute la proba de 100 de metri. Atleta urma sa straluceasca la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa ar putea sa fie suspendata, dupa ce a fost prinsa dupata.

In urma testelor anti-doping, Richardson a fost testata pozitiv la marijuana, iar rezultatul i-a invalidat automat rezultatul obtinut luna trecuta, cand a castigat cursa de 100 de metri din Oregon. Conform New York Times, rezultatul testului a aparut in cursul diminetii de vineri, iar tanara si-a acceptat suspendarea de o luna, incepand cu 28 iunie.

Daca nu se schimba nimic in deciziile autoritatilor, Richardson si-ar incheia suspendarea la timp pentru a reprezenta SUA la Jocurile Olimpice, in cazul in care este inclusa in lot.

Intr-un interviu pentru NBC, fata a explicat ca a inceput sa foloseasca marijuana dupa ce i-a murit mama biologica, chiar in timp ce se afla la preliminariile pentru Jocurile Olimpice. Richardson a dezvaluit ca a aflat de moartea mamei sale de la un reporter, in timpul interviului, iar momentul a fost extrem de tulburator pentru ea.

"Am intrat intr-o stare de panica. Imi cer scuze fanilor, familiei si sponsorilor, i-am dezamagit pe toti. Nu am stiut cum sa imi controlez emotiile sau cum sa mi le accept", a spus Richardson.