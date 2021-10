Anul trecut a fost unul extrem de greu pentru sportivii din întreaga lume. Desi UFC a reușit să îți desfășoare activitatea într-un ritm aproape normal, investind zeci de milioane de dolari în măsuri de siguranță pentru sportivi și angajați, mulți dintre luptători și-au pierdut afacerile care le aduceau venituri suplimentare.

Secretul frumoaselor din UFC

Cei mai mulți dintre luptători au fost nevoiți să își caute variante alternative de venit, iar platformele precum only fans sau the fan time au fost o soluție excelentă pentru luptătoare și fetele de ring în mod special.

Conform unor manageri de luptători din UFC, veniturile din aceste platforme se încadrează între 15.000 și 25.000 de dolari lunar.

Cele mai urmarite luptatoare sunt Paige VanZant, care intre timp si-a dezvoltat si propriul sau site dupa modelul only fans, Felice Herrig, Rachel Ostovich, Claudia Gadelha, Brittney Palmer, Arianny Celeste

Cu toate acestea, carierele de modele profesioniste ale fetelor de ring isi spun cuvantul ele reusind sa adune un numar cam de zece ori mai mare de urmaritori decat luptatoarele. Aceasta afacere este o adevarata gura de oxigen pentru ele in conditiile in care in ultimul an au ramas doar cu banii primiti de la UFC, restul evenimentelor la care participau un mod nomal fiind anulate.

Isi promoveaza pe Instagram conturile de only fans si site-urile lor cu continut dedicat exclusiv fanilor.

Și luptătoarele din România impresionează

Nici luptatoarele din Romania nu stau tocmai rau, Alice Ardelean are un real succes pe platforma Only fans.

După ce au fost făcute publice o serie de poze postate de Jessica Andrade pe una dintre platformele în cauză, fosta campioană UFC a declarat că se aștepta la acest lucru, dar că nu este deloc supărată pentru că fotografiile în cauză au ajutat-o să îsi cumpere o mașină, să își plătească în avans chiria din Las Vegas și să-și poată întreține familia din Brazilia fără să se atingă de banii câștigați din meciurile sale din UFC

"Am deja 30 de ani, iar corpul meu nu va arăta atât de bine ca acum pe viitor. Trebuie să mă bucur de el acum", a declarat Jessica pentru MMA Fighting.

Articol scris de Alexandru Ganci