Sebastian Vettel pleaca de la Ferrari dupa 5 ani! Anuntul OFICIAL al echipei sale 

Sebastian Vettel a decis sa plece de la Ferrari la finalul acestui sezon.

Viitorul lui Sebastian Vettel la Formula 1 a devenit incert dupa anuntul ca neamtul si Ferrari se vor desparti la finalul anului. Desi negociau de cateva luni de prelungirea contractului, cele doua parti nu au putut ajunge la o intelegere.

"Relatia mea cu Scuderia Ferrari se va incheia la finalul lui 2020. Pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile in sport, este important ca toate partile sa lucreze in perfecta armonie.

Eu si echipa am realizat ca nu mai exista dorinta comuna sa ramanem impreuna dupa finalul acestui sezon. Decizia nu are legatura cu probleme financiare. Nu gandesc in acest mod atunci cand vine vorba de luat decizii in viata", a declarat Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel a castigat Campionatul Mondial de Formula 1 de 4 ori pana in prezent.