S-a nascut in orasul unde temperatura ajunge la -50 de grade, acum vrea AUR pentru Romania la Tokio! Cine e Nicolai

Un luptator a venit din Siberia sa castige aurul olimpic pentru Romania.

Iarna la noi e ca vara la el. Acolo rezista cu supa de ... ren !

Nicolai are 22 de ani si a castigat deja 3 medalii pentru Romania. Nicolai s-a nascut in cel mai friguros oras din lume, unde temperaturile ajung si la minus 50 de grade. In Yakutsk, oamenii se imbraca din cap pana-n picioare in blana de ren ca sa nu inghete.

"Se mananca si carnea de ren si cica foarte gustos iese un bulion din carne de ren" spune antrenorul Petru Toarca.

In 2016, la Rio, rusul Saritov a castigat bronzul olimpic pentru Romania. Nicolai a primit cetatenia romana si vrea sa devina campion olimpic la Tokyo.