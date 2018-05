Pensionarul culturist care arata ca ARNOLD: "Am mai mult medalii decat ani!" Ce varsta are

Un pensionar roman e plin de muschi si-l provoaca pe Arnold la un concurs de culturism.

Romanul are 68 de ani, dar nimeni nu-i da mai mult de 30. Pensionarul din Constanta face culturism de performanta de la 36 de ani. Acum are 68 si nu s-a saturat sa traga de fiare, chiar daca medicii i-au spus sa o lase mai usor. In tinerete, el a mai facut fotbal, handbal si atletism.

Pensionarul plin de muschi a iesit campion national de 13 ori si a fost la un pas de podium la mondiale.

"Numarul medaliilor e mai mare decat al anilor. Am destule trofee cu care sa ma laud. Nu am avut nicio problema de sanatate niciodata, nu am avut treaba cu doctorii" a spus Vasile Serban.