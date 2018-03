"Nu am timp bun ca m-am bosorogit!" Un batran de 81 de ani a impresionat pe toata lumea la schi! VIDEO

Mos Craciun mai lipsea pe partie la Straja, la concursul veteranilor. Unii schiaza de ... 70 de ani.

Concursul de schi de la Straja se tine de o jumatate de secol. 150 de participanti s-au intrecut in acest an. Cel mai batran are 81 de ani. N-au lipsit cazaturile. O femeie a venit sa faca galerie cu un clopot de 200 de ani.

"Am inceput sa schiez pe acesta partie acum 70 de ani cand aveam 11. Nu cred ca am facut timp bun ca m-am bosorogit!" a spus domnul de 81 de ani.