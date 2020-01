Australian Open, in PERICOL! Masura fara precedent luata de organizatori! Ce se intampla cu primul Grand Slam al anului

Australian Open se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.

Incendiile de vegetatie care au facut prapad in Australia, iar fumul gros a facut aerul irespirabil in unele zone. Acest lucru s-a intamplat saptamana trecuta si in Melbourne, cand vantul a adus cantitati enorme de fum in metropola australiana, acolo unde se desfasoara Autralian Open.

Organizatorii, dar si jucatorii, se tem ca meciurile nu se vor puta desfasura in conditii normale. Tenismenul american Denis Kudla, care a inceput pregatirea mai devreme la Melbourne, a declarat pentru New York Times ca meciurile n-ar trebui sa se joace.

"Nu cred ca e indicat sa se joace un turneu de tenis la Melbourne, intins pe 2-3 saptamani. Da, se poate juca, dar te poti expune la fum si asta nu e bine. Niciodata nu s-a amanat sau anulat un Grand Slam, asa ca-mi dau seama ca nu e usor pentru organizatori sa ia o decizie de acest gen. Dar cum ar fi sa joci un meci de 4-5 ore in fum?", a spus Kudla.

Organizatorii au marturisit intr-o conferinta de presa ca vor lua decizia de la o zi la alta, in functie de conditiile meteo, iar solutia de avarie ar fi ca jocurile sa se desfasoare in sala. Mai mult, zilele acestea s-au inregistrat temperaturi de peste 40 de grade Celsius la Melbourne.

Complexul Melbourne Park are 3 terenuri cu acoperis, iar oficialii de la Australian Open au mai gasit inca 8 sali de tenis in apropiere, la care se poate apela. "Sunt suficiente sali acoperite in Melbourne. Trebuie sa fim pregatiti de orice. Sanatatatea jucatorilor este prioritatea noastra", a spus Craig Tiley, directorul turneului.